Vozenie detí z niektorých bratislavských sídlisk do školy skomplikuje v najbližších mesiacoch výrazné dopravné obmedzenie a zápchy. Dôvodom je uzavretý zjazd z Prístavného mosta na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu v smere z Petržalky. Najhoršia situácia je na Gagarinovej ulici, kde bolo aj bez uzávery husto.

Most čiastočne uzavreli kvôli prestavbe mimoúrovňovej križovatky Prievoz. Táto situácia skomplikuje dopravu v hlavnom meste na niekoľko mesiacov.

Najhorší čas: 8.00 - 9.00

Ukázalo sa to už cez prázdniny, kedy sa ráno na Gagarinovej ulici za zjazdom z Prístavného mosta tvorili zápchy. O siedmej ráno bola premávka ešte plynulá, ale medzi ôsmou a deviatou väčšinou zhustla natoľko, že ľudia, ktorí boli na nákupe v priľahlých potravinách, nemali šancu vyjsť z parkoviska na hlavnú cestu.

Cez prázniny boli zápchy skokové a okolo obeda už bola premávka plynulá, ale cez školský rok, kedy zo šamorínskeho smeru mnohí rodičia vozia deti ráno do stredu mesta, treba rátať so zdržaním na tejto trase a ak idete z Petržalky, využiť radšej most Apollo.

Odborník radí toto

Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského v prvé dni bude najviac preťažená práve Gagarinova ulica, ktorá je už aj tak plná áut prichádzajúcich z Podunajských Biskupíc a od Šamorína. „Veľa vodičov totiž až na Prístavnom moste zistí, že sa nedá odbočiť na Bajkalskú, tak pôjde dole z diaľnice až na nasledujúcej odbočke, teda na Gagarinovu,“vysvetľuje Drahovský s tým, že v ďalších dňoch bude preťažený zasa most Apollo. „To je totiž jediná relevantná obchádzková trasa. Tam bude veľmi záležať od toho ako plynule spravia nájazd na most z dvoch rôznych smerov,“ dodáva odborník.

Obchádzková trasa

„Vyznačená obchádzková trasa pre smer Petržalka – Bajkalská vedie na cestu I/63 - Gagarinovu ulicu a Prievozskú ulicu a vyznačená obchádzková trasa pre smer Petržalka – Slovnaftská vedie na cestu I/63 - Gagarinova ulica - Popradská ulica a Ulica svornosti," informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.

Obmedzenia potrvajú až do marca!