"Je to veľké prekvapenie, pretože všetci hovorili, že budem štvrtý, piaty alebo šiesty. No byť druhý celkovo je úžasné. Som naozaj nadšený a nemôžem tomu uveriť," povedal Šimon krátko po drafte. "Bol som trochu nervózny, ale vedel som, že New Jersey má veľa centrov a potrebovali obrancu," uviedol pre klubovú stránku.

V Montreale ho sprevádzali otec a brat, no mama zostala doma a tak jej krátko po drafte telefonicky zvestoval veľkú novinku o druhej po polnoci, prezradil pre portál sport24pluska.sk. "Je naozaj šťastná, pretože žijeme náš sen. Keď som bol dieťa, vždy som sa obával, či ma draftujú do NHL a teraz, teraz je to skutočnosť," prezradil Šimon.

Rovnakú radosť majú aj v HK Nitra, kde Šimon hral hokej. "Prišiel k nám ako pätnásťročný z Liptovského Mikuláša," prezradil generálny manažér klubu Tomáš Chrenko.

"Videli sme v ňom veľký potenciál, ja, aj prezident klubu Miroslav Kováčik. Od začiatku býval ešte s jedným chalanom sám v byte, my sme mu zabezpečili stravu a dbali sme o to, aby riadne chodil do školy. Doslova sme na neho dozerali, komunikovali s jeho rodinou, sme taký rodinný klub," dozvedeli sme sa.

"Šimon je veľmi uvedomelý, neustále napredoval a bol to jeden z našich cieľov - získať titul a vychovať hráčov na draft. Z tohto úspechu má profit aj klub, čiastočne finančný, ale predovšetkým je to otázka prestíže a kvality," dodal.