Na letnú dovolenku do Chorvátska sa tento rok chystá podľa odhadov okolo 400-tisíc Slovákov. Žiaľ, budú musieť siahnuť hlbšie do peňaženky. Pri Jadrane sa zvýšili ceny ubytovania aj reštauračných služieb. Na čo všetko okrem drahších tovarov a služieb sa treba pripraviť?

Chorvátsko tento rok očakáva silnú turistickú sezónu. Po dvoch rokoch koronavírusovej pandémie je záujem obrovský. Výrazné straty z minulých sezón a neustále rastúca inflácia však ceny zdvíhajú rapídne nahor. Lacnú dovolenku na Jadrane preto nečakajte.

Chorvátsky denník DNEVNIK.hr zisťoval ceny turistických služieb v Splite a v strednej Dalmácii. Noc v apartmáne pre dve osoby v centre mesta stojí aktuálne od 370 kún, čo je v prepočte takmer 50 eur. „Zdražili sme o 20 percent. Dôvodom je, že všetko zdraželo a musíme držať krok so situáciou," vysvetľuje Nevena Čikeš , manažérka hotela.

Priemerná cena obeda v splitských reštauráciách vám vyrazí dych

„Tri chody s nápojmi stoja od 150 do 300 kún, čo je v prepočte od 20 do 40 eur. Záleží na tom, čo si hosť objedná. Vzhľadom na vstupné náklady sme museli zdvihnúť ceny," hovorí majiteľka reštaurácie.

Podľa webu tportal.hr sa Split stal mestom, v ktorom ľudia za rizoto či pizzu zaplatia často aj 100 kún (13,30 eura) a za hamburger okolo 80 kún (11 eur).

„Toto leto vzrástli ceny v pohostinstve v priemere o desať až dvadsať percent. A niet pochýb o tom, že bude aj naďalej rásť, oveľa rýchlejšie ako vo zvyšku krajiny. Dokonca aj vo vzťahu k oblastiam podobného profilu, ako je Dubrovník, Hvar alebo Istria. Záujem je jednoducho enormný,“ potvrdzuje pre portál tportal.hr. majiteľ renomovanej splitskej reštaurácie.

„Bývam tu a všimla som si, že pizza šla hore o 5 až 7 kún (teda o 0,66 až 0,93 eura), pivo o 5 kún (o 0,66 eura). Asi o dve kuny (0,27 eura) sú drahšie cestoviny, ryža aj chlieb. Káva zdražela asi o kunu (0,13 eura),“ potvrdila televízii CNN Prima NEWS delegátka českej cestovnej kancelárie z mesta Rovinj Lenka Belušič.

Ubytovanie je drahšie aj v meste Pula, zhruba o 10 percent – hotely, apartmány aj kempy. Podľa spomínanej českej televízie vyjde pre 2 osoby noc v dvojposteľovej izbe s raňajkami na 90 eur.

„Ceny pri Jadrane sú toto leto príliš vysoké. Lacnejšie ako Chorvátsko sú napríklad Turecko a Grécko, pričom cena zahŕňa aj leteckú dopravu,“ konštatovala riaditeľka cestovnej kancelárie Gabrijela Koščicová. „Za 4 000 kún (zhruba 162 eur) môžete letieť do Egypta do hotela s all inclusive. Za 4 000 kún (162 eur) si v Chorvátsku prenajmete iba apartmán. Pod 8 000 kún (324 eur) nezoženiete polpenziu na sedem nocí v štvorhviezdičkovom hoteli,“ dodala.

