Asi málokomu ušlo, že Gabika Drobová bola vydatá za bratislavského župana Juraja Drobu. Láska im však nevydržala a dvojica sa rozviedla. Dodnes však majú skvelý vzťah. „Brali sme sa vo Washington D. C.. Bol krásny slnečný deň a bola to párty, ako má byť," napísala Drobová k záberom na Instagrame a hneď sa jej ozval aj jej exmanžel. „Bol to super deň! A družičky mi všetci závideli,“ priznal po rokoch Droba.

Zdroj: instagram G. D.