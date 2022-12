Zrážky majú byť spočiatku kvapalné, a to najmä na juhu západného Slovenska a v Banskobystrickom kraji, no postupne budú viac prechádzať do snehovej podoby, informuje iMeteo. Hranica sneženia by sa mala pohybovať v rozmedzí 200 až 400 metrov, takže snehové vločky budeme môcť vidieť padať aj vo viacerých v mestách a dedinách.

V Bratislave a Podunajské nížine by sa kvapalné zrážky na snehové meniť nemali, no inak tomu bude už v oblasti Malých Karpát, Považia, Žilinskom, Trenčianskom či Banskobystrickom kraji. Tu už môžeme očakávať sneh.

Kvôli málo mrazivým teplotám však meteorológovia nepredpokladajú, že sa vytvorí súvislá snehová pokrývka. Rátať môžeme maximálne so snehovým popraškom. Mrznúť má až v polohách nad 400 metrov.

