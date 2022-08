Napĺňajú sa varovania meteorológov a klimatológov, že počasie bude čoraz extrémnejšie a s pribúdajúcimi výraznými výkyvmi. Potvrdzujú to aj posledné dni: Ešte včera bolo slnečno s teplotami od 31 až 36 stupňov, cez víkend už bude polooblačno až oblačno, na mnohých miestach s búrkami a prehánkami a teplotami „iba“ 28 až 33 stupňov. Od pondelka to už bude ešte horšie, oblačnejšie a chladnejšie. Väčšina Slovenska bude pod mrakom, na viacerých miestach zaprší a teploty vystúpia maximálne na 30 stupňov. V ďalších dňoch bude ešte o stupeň-dva menej.

Znamená to koniec tropického leta? Podľa dlhodobých štatistík áno, veď leto u nás vrcholí v posledný júlový a prvý augustový týždeň, keď bývajú teploty najvyššie. August je zvyčajne aj ustálenejší, počasie sa nemení tak často a rýchlo, búrok je menej, slnka však stále dosť. To by potešilo, veď niektorých dovolenka ešte len čaká.

Vieme, kedy bude v auguste ideálny čas na kúpanie. Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Lenže napríklad v roku 2008, ako upozorňuje portál imeteo, bolo najhorúcejšie koncom augusta a začiatkom septembra. Takže ešte nič nie je stratené!

