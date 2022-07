Vďaka vám vieme viac o tom, ako si predstavujete ideálnu dovolenku, čo na nej nesmie chýbať a čo vám ju dokáže pokaziť! Od 7. do 24. júna ste mohli písomne vyplniť dotazník z denníka Plus JEDEN DEŇ alebo odpovedať na otázky na webe pluska.sk. Sme radi, že až 4 420 našich čitateľov pridalo svoj názor. A niektoré zistenia z ankety sú naozaj zaujímavé!

V ankete sme vám položili 24 otázok z rôznych oblastí dovolenkovania a cestovania. Len pre zaujímavosť: odpovedalo viac žien (77,94 %) ako mužov (20,43 %), najviac odpovedajúcich bolo vo veku od 35 do 49 rokov (37,01 %), väčšina (26,15 % ) má čistý mesačný príjem od 801 do 1 000 eur, polovica (50,66 %) má stredoškolské vzdelanie s maturitou a najviac odpovedajúcich (29,91 %) žije v obci, ktorá má od 1 001 až 5 000 obyvateľov. Niektorí na tieto základné údaje neodpovedali, ale bolo to pri každej otázke len niečo okolo jedného percenta.

Viac so dozviete v denníku Plus JEDEN DEŇ v utorok!

Pozrime sa konkrétne na niektoré anketové otázky a vaše odpovede na ne. Hneď na začiatku sme sa pýtali, či po covide cestujete tento rok a toto leto a viac, či si nedobrovoľnú izoláciu chcete vynahradiť, prípadne či si voľnosť chcete užiť, lebo na jeseň sa obávate ďalších obmedzení. Až 72,9 percenta z vás chce zrušenie opatrení využiť a cestuje viac. Ako poznamenal herec Juraj Loj v Ranných novinách TV JOJ: „Ľudia sa sťažujú, že dva roky nerobili, ale všade je plno dovolenkárov.“ Dôsledkom túžby užiť si dovolenku bez obmedzení sú však preplnené letiská. A keďže letecké spoločnosti nemajú dosť pracovníkov, neraz lety rušia alebo posúvajú o celé hodiny.

Zaujímalo nás aj to, kam chodíte na dovolenku, či oddychujete radšej na Slovensku alebo v zahraničí, prípadne nejazdíte nikam, lebo najradšej ste doma. Tu sú výsledky veľmi zaujímavé: počet tých, ktorí radšej dovolenkujú na Slovensku, a tých, ktorí jazdia do zahraničia, je absolútne totožný – 48,4 %. Zvyšok nechodí nikam, je doma.

Dovolenka v cudzine alebo na Slovensku? Naši čitatelia uprednostňujú o niečo viac oddych doma. Zdroj: unsplash/Spencer Davis

Trošku inak to vyzerá s údajom, či plánujete toto leto ostať na Slovensku alebo pôjdete do zahraničia. Doma bude dovolenkovať 43,6 percenta odpovedajúcich, v zahraničí 40,7 percenta. Žiaľ, až 14,9 percenta nejde nikam. Podľa ďalších odpovedí je jasné, že o tom rozhodli ich finančné možnosti.

Anketa Ako ste na tom s dovolenkou vy? Už som dovolenkoval/a. 50% Už som bol/a na dovolenke, ale ešte sa chystám na ďalšiu. 0% Dovolenka ma ešte iba čaká. 0% Ešte zvažujem, či pôjdem na väčšiu dovolenku alebo iba na pár predĺžených víkendov. 0% Nejdem na dovolenku, pôjdem iba na výlety. 0% Nejdem na dovolenku, možno na jeden - dva výlety. 25% Dovolenku a výlety neriešim, nejdem nikam. 25% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Kým niekto chodí na dovolenku maximálne na týždeň, iný si ju nevie predstaviť kratšiu ako dvojtýždňovú. Z vašich odpovedí vyplynulo, že väčšina (54,4 %) si plánuje dovolenku na sedem až deväť dní.

A koľko ste ochotní dať za dovolenku? Ruku na srdce, pri súčasných vysokých cenách, rekordnej inflácii a hrozivých predpovediach ekonómov na tento a budúci rok sme žiadne obrovské výdavky na dovolenku nečakali. A potvrdilo sa nám to: Najviac z vás (29 percent) je ochotných minúť na dovolenku 401 až 800 eur.

Naši čitatelia sa v najbližšom čase chystajú najmä do susedných krajín. K Viedni napríklad neodmysliteľne patria aj fiakre ťahané párom koní. Zdroj: Zuzana Zimmermannová

Anketa potvrdila, že jednoznačným dovolenkovým favoritom je oddych pri mori, tam túži ísť 75,7 % odpovedajúcich. Druhým najobľúbenejším je wellness pobyt, ktorý láka 65,8 % opýtaných. Tretím najvyhľadávanejším spôsobom relaxu je poznávacia dovolenka, ktorú preferuje 43,1 %.

Napriek týmto preferenciám nemajú naši čitatelia príliš náročné a exkluzívne dovolenkové sny, sú realisti. Takže v najbližšom čase by ste chceli navštíviť predovšetkým susedné krajiny (28,3 %), Grécko (26,5 %), Taliansko (23,9 %) a Chorvátsko (22,3 %).

Ako vidia letnú sezónu odborníci a pred čím varujú? Čítajte na ďalšej strane!