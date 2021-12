VAROVANIA meteorológov a záchrannej služby: Na horách úradujú LAVÍNY aj VÍCHRICA!

Povrch snehuna horách je vo väčšine prípadov prachový, no vplyvom silného vetra sa začína ukladať do nosných dosiek väčšej tvrdosti. Upozornil na to Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.