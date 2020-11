Advent je obdobím, v ktorom sa celý svet pripravuje na Vianoce. Pre súčasnú pandémiu mnohé mestá rušia tradičné vianočné trhy pre nebezpečenstvo nákazy koronavírusom. No zdá sa, že si vianočnú atmosféru môžete užiť aj naplno a bezpečne. Vyberte sa za ňou do Trnavy.

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism si pre všetkých návštevníkov pripravila krásne predvianočné prekvapenie. Do svojej ponuky zaradila prehliadku Adventná Trnava so sprievodcom v dobovom kostýme, ktorý vás prevedie najznámejšími námestiami Malého Ríma od 1. do 22. decembra.

Počas prehliadky vám sprievodca priblíži adventné zvyky a tradície, akými sú vianočné stromčeky alebo adventné vence. Tiež vám prezradí, čo mali Trnavčania na svojich stoloch počas Vianoc a ako sochár Ján Koniarek spolu so zakladateľom Mikulášom Schneiderom Trnavským vytvorili betlehem pre trnavskú baziliku.

Prehliadka Adventná Trnava trvá hodinu a môže sa naň prihlásiť obmedzený počet ľudí z dôvodu aktuálnych opatrení. Cena prehliadky pre pár je 15€, prehliadka pre rodinu (max. 5 ľudí) je 25€. „Sme radi, že napriek situácii môžeme všetkých potešiť a vtiahnuť ich do čarovnej atmosféry Trnavy. Aby ste si čo najlepšie užili sviatočné chvíle, odporúčame individuálnu prehliadku absolvovať po zotmení, keď sa Malý Rím rozžiari stovkami vianočných svetielok. Pomyselným svetlom môžete byť aj vy či vaše deti. V turistickom informačnom centre vám na požiadanie dajú lampáš, a tak bude mať večerná prechádzka mestom ešte väčšie čaro,“ láka na prehliadku Alexander Prostinák, zastupujúci výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.

V ponuke majú i ďalšie individuálne prehliadky, s ktorými spoznáte rôzne historické obdobia, ako Univerzitná Trnava, Trnava ako slobodné kráľovské mesto či Trnava počas stredoveku. Nechýba ani program pre rodiny s deťmi – hradby alebo radnica a historická pivnica.

Top atrakcia mesta je Mestská vežu, z ktorej je výhľad na rozžiarené vianočné mesto. Pri ceste nahor vyše 140 schodmi si oddýchnete pri informačným paneloch na medziposchodiach. Vo veži nájdete aj vyše 290 rokov starý, no stále funkčný mechanický stroj, ktorý slúži ako strážca trnavského času. O jeho tlkot sa stará už 5 generácií rodina Nemčekovcov, ktorá túto profesiu považuje skôr za poslanie.