Prípad, aký v Nitre nemá obdobu! Obyvateľov mesta šokoval čin muža, ktorý chcel zavraždiť svoju priateľku v aute s nožom v ruke. Nakoniec nôž obrátil proti sebe a bodol sa. Tento brutálny prípad sa odohral počas obeda. O väzbe pre muža sa rozhodovalo v Nitre v nemocnici. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre, prokurátor ako aj advokát, prišli za obvineným k nemocničnému lôžku.

Redakcia Plus JEDEN DEŇ má k dispozícii uznesenie Okresného súdu Nitra o vzatí obvineného Mária do väzby.

Upozorňujeme, že následujúce riadky nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy!

Podľa uznesenia sa dňa 11.7. v čase okolo 12:30 na Poľnej ulici v Nitre po zastavení vozidla značky Volkswagen Transporter bielej farby, rozhodol už obvinený Mário vystúpiť z vozidla a postavil sa vedľa neho. Požiadal priateľku, ktorá v danom čase sedela na sedadle spolujazdca, aby si prisadla k nemu bližšie na sedadlo vodiča. Potom, čo to urobila, sa otočil smerom k nej a nožom v ruke o dĺžke cca 20 cm s tmavou rukoväťou a vrúbkovanou čepeľou o dĺžke 10 cm na ňu zaútočil zo slovami: Zabijem ťa!

Ďalej sa v uznesení píše, že "najmenej sedemkrát ju bodol do rôznych oblastí tela a to do hlavy, hrudníka, končatín. Poškodená sa počas celého útoku bránila. Kopala ho do oblasti hrudníku v snahe o odvrátenie útoku a odsotenia ho od seba. Počas útoku mu dohovárala aj slovne, na základe čoho obvinený obrátil nôž proti sebe a jedenkrát sa bodol do oblasti brucha. Následne mu nôž vypadol z rúk na zem vedľa vozidla, čo poškodená využila a z vozidla ušla."

"Poškodená utrpela rezné a bodné rany do oblasti pravého nadlaktia a predlaktia, prstov oboch rúk, ľavého prsníka, pravej spánkovej oblasti hlavy, ľavého stehna. Vzhľadom na predmet a smer vedenia útoku mohlo bodnými ranami na hrudníku dôjsť k poškodeniu tepny a následnému vykrvácaniu poškodenej, " píše sa ďalej v uznesení.

Obvinený pred sudcom pre prípravné konanie podľa uznesenia, počas výsluchu uviedol, že konkrétne okolnosti skutku si nepamätá. Okolie začal vnímať až v sanitke. Taktiež uviedol, že by mu pomohlo psychiatrické liečenie a monitorovací náramok. Obáva sa či väzbu zvládne. Chcel by sa všetkým ospravedlniť.

Podľa výpovede poškodenej, ktorá je uvedená v uznesení sa píše, že obvinený mal ísť v dohľadnej dobe pracovať do Švajčiarska. Taktiež sa v uznesení uvádza, že v Švajčiarsku už dvadsať rokov býva jeho sestra. Na Slovensku mal obvinený finančné problémy, dlhy.

"Obvinený vykazuje znaky silného emocionálneho rozpoloženia v dôsledku sklamania z rozpadávajúceho sa vzťahu s poškodenou. Zhruba sedem ročné spolužitie s poškodenou sa začalo komplikovať posledné mesiace, kedy poškodená zmenila svoje správanie a obvinený zistil z jej telefónu, že mala intímný vzťah z iným mužom, pričom z obsahu komunikácie zistil, že sex s iným mužom s jej páčil viac ako s ním. Okrem toho sa mu skomplikovala finančná situácia, ktorá podľa obvineného mohla tiež prispieť k rozpadu ich vzťahu, lebo spolu s poškodenou hrávali hazard," píše sa ďalej v uznesení.

Ďalej sa píše v uznesení, že problémy vo vzťahu obvinený evidentne nedokázal emocionálne spracovať. Pociťoval zmätenosť, stratu nálady, neistotu, depresívne stavy. Kvôli tomu nemohol spávať. Nevedel, čo má robiť, lebo nevedel, na čom vo vzťahu je. Podobnú stratu partnerky už absolvoval v manželstve, kedy bol nahradený iným mužom. Obvinený nedokázal identifikovať spúšťač svojho konania. Nebol opitý, nebral drogy. V inkriminovanom čase riešili s poškodenou perspektívu ich ďalšieho vzťahu. Podrobnosti si však nepamätá.

Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Nitre rozhodol o väzobnom stíhaní pre obvineného Mária. Podľa neho existuje útekový aj preventívny dôvod väzby.

V prípade uznania viny hrozí obvinenému 15 až 20 rokov. Foto zo súdu nájdete v galérii.

Prečítajte si tiež: