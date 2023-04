Piatim mladým chlapcom skrsol v hlave nebezpečný nápad. Navliekli sa do maskáčov, na hlavy si dali kukly a vybrali sa do areálu zbrojárskej firmy v Dubnici nad Váhom. Ich cieľom bol CO kryt, ktorý chceli preskúmať. V prísne stráženom objekte však postavili na nohy všetky bezpečnostné zložky.

Podľa zdroja z podniku, ktorý vzali chlapci útokom tu existuje niekoľkostupňová ochrana. "Asi nemysleli na to, že sú tam kamery, ostatný drôt, pohybové senzory. Je to objekt plný ostrých zbraní, takže si zrejme ani neuvedomovali ako veľmi riskujú," povedal zdroj z prostredia firmy. Podľa našich informácií vnikli do objektu piati chlapci vo veku 17 až 18 rokov. Tých si však okamžite všimli bezpečnostné zložky a nastal poplach. Zalarmovaná bola esbéeska, vojenská polícia, dokonca aj Národná kriminálna agentúra.

"Osoby boli zmonitorované a identifikované. Zodpovedné zložky preukázali, že si robia svoju prácu adekvátne. Všetky zachytené osoby budú ďalej riešené v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní," povedala hovorkyňa Ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. Pre ľudí, ktorí by chceli kráčať v stopách chlapcov má aj upozornenie. "Odporúčame občanom, aby sa lokalitám, ktoré sú evidované ako lokality bezpečnostného, alebo vojenského záujmu vyhýbali," uzavrela hovorkyňa.

Prípad rieši aj trenčianska polícia. Podľa hovorkyne Kataríny Kuzmovej boli prijaté opatrenia na úrovni riadenia a vykonaná operatívno-pátracia činnosť za účelom stotožnenia osôb a zistenia informácií k incidentu. "Operatívnou činnosťou boli neznáme osoby v objekte stotožnené ešte dňa 1.4.2023, pričom na základe prvotne získaných informácií malo ísť len o osoby, ktoré sa na miesto dostavili za účelom prehliadnutia si CO krytu," povedala Kuzmová.

Podľa nej bol incident po prvotnom preverovaní zasahujúcimi zložkami vyhodnotený ako incident bez bezpečnostného rizika. Obvodné policajné oddelenie v Dubnici nad Váhom vykonáva objasňovanie pre podozrenie zo spáchania priestupku proti majetku. S jedným z chlapcov sa nám podarilo spojiť, ten sa však vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie k udalosti nechcel bližšie vyjadriť.

Podľa bezpečnostného analytika Juraja Zábojníka sa pokojne mohla stať aj tragédia. "Vzhľadom k tomu, že som prežil veľkú časť života v ozbrojených, organizovaných zložkách musím dať jeden veľký otáznik, neviem čo to týchto chlapcov takáto hlúposť napadla? Ak bol objekt ohradený, označený, boli drôty, zákaz vstupu nechápem, prečo to tí chlapci urobili, čo tým chceli dokázať? Tam mohlo dôjsť ku skratu, mohol sa chcieť niekto zo zasahujúcich zložiek ukázať akú taktiku zvolil, aký je akčný a mohlo dôjsť aj k úmrtiu, alebo ohrozeniu zdravia," povedal J. Zábojník. Ten tiež upozorňuje, že rodičia by mali dohliadať na svoje deti, pretože tie veľakrát robia to, čo vidia na sociálnych sieťach.

Urbex, alebo aj infiltrácia je súkromný prieskum verejne, či oficiálne neprístupných nadzemných aj podzemných objektov a zariadení vytvorených ľuďmi v mestách. V poslednej dobe vzniklo najmä na sociálnych sieťach množstvo skupín, či jednotlivcov venujúcich sa urbexu. Ten pozostáva z prieskumu a fotografovania interiérov nevyužívanej architektúry a stáva sa doslova adrenalínovým športom. Medzi vyhľadávané objekty urbexerov patria opustené domy, staré továrne, strechy, kostoly, kanalizácia, nemocnice, tunely, mosty, či výškové objekty akými sú komíny.