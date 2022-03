„Cítila som sa ako zradca, že my sme v bezpečí a oni v ohrození života. Keby som nemohla pomáhať, asi by som sa zbláznila od strašného pocitu viny,“ hovorí Anna Khokhlova (43), ktorá žije na Slovensku od ruskej anexie Krymu.

Sedíme v obývačke Anny (43) a Alexandra Khokhlovcov v obci neďaleko Bratislavy. Manželia, pôvodom Ukrajinci, ktorí žijú na Slovensku už pár rokov, netaja obrovskú únavu. Fyzickú aj psychickú.

Trikrát odšoférovali dve autá s vyzbieranou humanitárnou pomocou na hranice s Ukrajinou, a aby nešli naspäť naprázdno, brali ľudí, ktorí sa potrebovali prepraviť za príbuznými alebo len utekali pred katastrofou do neznáma. Utečencom, ktorí nikoho nemali, pomohla Anna nájsť ubytovanie. Dojal ju napríklad majiteľ penziónu, ktorý vylepil na dvere oznam: Milí hostia, prepáčte, teraz ubytovávame len ľudí z Ukrajiny. Robí to zadarmo...

Vyhádzali kufre

Nájdením ubytovania sa jej misia neskončí. Keďže sa tu jej rodáci neorientujú, telefonujú jej s prosbami o rady. Je pre nich ostrovčekom istoty. Anna nám prízvukuje, že s manželom nie sú žiadni hrdinovia, pomáhajúcich ľudí je veľa. Navyše, na ďalší deň ich čaká najemotívnejšie stretnutie.

Tentoraz totiž idú na hranice vyzdvihnúť Anninu sestru so synom. „Podarilo sa jej dostať do evakuačného vlaku, ktorý odchádzal z Dnepropetrovska, z mesta na východe Ukrajiny, v ktorom sme kedysi žili aj my. Vlak bol nabitý do posledného miesta. Ľudia ešte na stanici vyhádzali z okien kufre, aby mali šancu odísť viacerí,“ hovorí.

Mama ostala

Práve sestra ju zobudila ráno 24. februára telefonátom so slovami: „Začala sa vojna.“ Anna nedokáže na ten moment spomínať bez sĺz. Sestra s rodinou počula výbuchy, jej byt je totiž asi desať kilometrov od letiska. Z mesta ju doslova vyhnal manžel. „Chcel sa zapojiť do boja na obranu vlasti, ale kým mal o svoju rodinu strach a cítil zodpovednosť za jej ochranu, nemohol ísť s pokojným vedomím na front. Potrebuje mať rozviazané ruky, sústrediť sa iba na jedno...“ vysvetľuje Anna.

Trápi ju, že v Dnepropetrovsku ostala sama v byte jej mama. „Nechcela odísť, vraj má dosť zásob jedla, a ak má umrieť, tak doma. Netrúfla si na cestu, veď len do Ľvova je to dvadsať hodín, potom do Užhorodu a cez hranicu aj sedem hodín pešo. Posielam jej aspoň peniaze, ale neviem, či ich využije, tovar v obchodoch sa míňa,“ hovorí.

Pomoc utečencom bola pre manželov Khokhlovcov svojím spôsobom psychickou záchranou. „Cítila som sa totiž ako zradca, že my sme v bezpečí a oni v ohrození života. Keby som nemohla pomáhať, asi by som sa zbláznila od strašného pocitu viny,“ hovorí Anna so slzami v očiach. „Môj syn chodí do školy, môj synovec nesmel ani na ulicu...“

Sú v panike

Anna hovorí, že Ukrajinci, ktorým pomohli, sa chcú raz vrátiť domov. Vníma vybičovaný adrenalín, na akom fungovali, kým prešli cez hranice. Keď sa posadili k nim do auta, prišiel uľavujúci plač, ale potom aj ďalšia panika: „Kde a z čoho budeme žiť? Dokedy môžeme u niekoho bývať? Nerozumieme jazyku...“

V istom zmysle im Anna a Alexander rozumejú, pretože aj oni prišli pred siedmimi rokmi do neznáma. Neutekali síce pred vojnou, ale pred jej hrozbou. „V roku 2015 sme žili v Kyjeve, mali sme obaja dobrú prácu. Lenže potom sa zhoršila situácia v Donbase, báli sme sa mobilizácie. Navyše Rusi odstránili Ukrajincov z vedenia podnikov, s ktorými spolupracoval môj muž, a tak prišiel aj o biznis. Už sme nemali čo stratiť,“ spomína Anna na časy, keď v priebehu mesiaca odišli z Ukrajiny.

