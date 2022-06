Hudobný festival Lovestream v Bratislave je za nami, ale mnohí sa z uvoľneného hudobného víkendu tešia ešte aj dnes. Medzi tých, ktorí na festival budú zrejme dlho spomínať, je aj známy slovenský politik, ktorý sa akciu navštívil spolu so svojou manželkou.

Na pohľad pôsobí vážne a seriózne, napokon, jeho politickou odbornou parketou je ekonomika. Predseda výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič však cez víkend ukázal, že to roztočiť vie, a poriadne! Spolu s manželkou a priateľmi sa totiž vybrali na Lovestream, kde si to spolu poriadne užili!

"Lovestream festival, s polovičkou a kamoškami. Kopa ľudí, zábava, normálny svet...konečne," napísal politik status na facebooku a zverejnil k nemu aj pár fotografií.

„Spoznali sme sa pred ôsmimi rokmi tak, ako je to v súčasnosti najbežnejšie, elektronicky,“ prezradil v minulosti pre Plus 7 dní detaily o zoznámení sa so svojou manželkou Dankou. Ich svadba bola tiež netradičná, zobrali sa v Lisabone v Portugalsku na slovenskej ambasáde rok po zoznámení.

„Vybrali sa s kamarátmi na šestnásťdňový pobyt. Asi v polovici sme sa vzali a pokračovali v ceste. Bolo to byrokraticky náročné, museli sme veľa vecí zabezpečiť, ale zvládli sme to. Portugalsko je nám obom veľmi blízke." Mimochodom, prezradíme, že manželka mladého saskára sa venuje netradičnej činnosti, vyrába čaje a tinktúry.

