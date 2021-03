V Žilinskom kraji je zaregistrovaných 20 prevádzkovateľov liehovarníckych závodov, ktorí pália ovocie miestnych pestovateľov. Najväčšie zastúpenie majú v Turci a v okolí Žiliny. Dve sú však aj na Kysuciach, Orave či na Liptove.

Podľa hovorkyne Colného úradu Žilina Boženy Chríbikovej, platné opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu páleniciam síce narušili zabehnutý systém práce, no novej situácii sa prispôsobili. „Výsledkom ich aktivity bolo 108.271 litrov čistého alkoholu, ktoré za druhý polrok minulého roka vyrobili a odovzdali zákazníkom,“ povedala Božena Chríbiková.

Režim fungovania zmenil aj pálenicu Sučany. „Za normálnych okolností k nám chodievali partie, ktoré tu spievali a tancovali. Teraz je do pálenice vstup zakázaný. Prísť si môžu len po alkohol,“ vysvetľuje spolumajiteľ pálenice Milan Grilus (48).

Aj napriek tomu je podľa neho súčasná sezóna lepšia, než tá predošlá. Aj keby sa mohlo zdať, že je to pandémiou, podľa neho to nie je hlavný dôvod. „Predošlá sezóna bola zrejme najhoršia v histórii. Ovocie vymrzlo na celom Slovensku a pálilo sa len kupované. Táto sezóna je oproti nej o sto percent lepšia. Oproti roku 2018 je však len priemerná. Vtedy bola totiž naozaj vynikajúca úroda,“ vysvetľuje.

Tohtoročný úspech si s lepšou úrodou spája aj majiteľ pálenice v Hliníku nad Váhom Peter Pavlík (62). Sezóna sa aj podľa neho odvíja od úrody. „Keď je dobrá, stúpajú aj objemy kvasov, ktoré si zákazníci u nás nechajú vypáliť,“ vysvetľuje.

„Do našej pálenice chodia zákazníci z Liptova, z Oravy, zo Žilinského kraja, ale aj z Popradu. Úroda nebola rovnaká na všetkých týchto miestach, no tí, ktorí ju nemali dobrú, si nechali vypáliť nakúpené ovocie,“ povedal spolumajiteľ pálenice v Turčianskej Štiavnici Marián Roľko (60). On jediný si nárast záujmu o pálenku spája s pandémiou koronavírusu. „Tým, že ľudia nemôžu chodiť do gastronomických prevádzok, sa konzumácia alkoholu presúva do domáceho prostredia,“ vysvetľuje logicky.

