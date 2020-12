Odberných miest je síce v Bratislave desať, ale niektoré majú obsadené termíny až do Vianoc a pendleri potrebujú testy teraz. Bratislavský kraj preto zverejnil informíáciu, kde sa určite môžete dať otestovať aj dnes, v nedeľu 7.12..

Takto sú odberné miesta otvorené:

BRATISLAVA, Národný ústav detských chorôb, Limbová 1

NEDEĽA 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

PEZINOK, Komplexná zdravotná služba s.r.o., Bratislavská 85

NEDEĽA 8:00 – 22:00

Otestovať sa môžete kedykoľvek aj na letisku v rakúskom Schwechate, kde vám zoberú ster aj z auta, ale tam za test zaplatíte 45 eur.

V pondelok kontroly nebudú

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva sa v pondelok popoludní bude ešte aktualizovať, ale ak musíte ísť ráno do práce do Rakúska alebo naopak z rakúskeho bydliska na Slovensko, test by ste podľa zatiaľ platnej vyhlášky mali mať. Netreba ale podliehať panike, že vás nepustia cez hranice. Polícia totiž vzhľadom na aktuálnu situáciu nebude od pondelka až do odvolania kontrolovať pendlerov ani ďalšie osoby s výnimkou na hraniciach, či majú negatívne testy na covid-19. Informovala o tom hovorkyňa ministra vnútra Barbora Túrosová.