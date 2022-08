Podľa prieskumu tínedžeri pijú už desiatich-jedenástich rokov denne energetické nápoje, užívajú bez dôvodu lieky proti úzkosti a pokojne aj počas vyučovania si dajú žuvací tabak.

O závislosti mladých vo videu!

Navyše až 22 percent stredoškolákov si myslí, že doping nie je podvod, keď to robia všetci. Ďalších 12 percent uviedlo, že by mal byť povolený.

O desivých výsledkoch prieskumu čítajte nižšie!

Žiaľ, mnohí sa spamätajú neskoro. A potom musia vynaložiť obrovskú energiu, aby sa zo závislosti dostali. Svoje o tom vie aj Bratislavčan Matúš (24). Z pochopiteľných dôvodov si neželá zverejniť svoju fotografiu a bližšie údaje o sebe. Aj on má skúsenosť s nadmerným užívaním liekov. Stal sa od nich závislý a bez pomoci odborníkov by to nezvládol.

Matúš prezradil, ako sa stal závislým a čo to s ním urobilo. Čítajte na ďalšej strane!