Z tragédie, ku ktorej došlo minulý rok v lete, stále mrazí! V prípade nesprávne vyoperovaného oka v nemocnici v bratislavskom Ružinove vzniesla polícia obvinenie z prečinu ublíženia na zdraví. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

"Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II bolo po vykonaní znaleckého skúmania z odboru zdravotníctvo a farmácia vznesené obvinenie z prečinu ublíženia na zdraví," spresnil. Bližšie informácie pre výkon procesných úkonov po vznesení obvinenia polícia neposkytla. Prípad, ktorý vyvolal vážne otázky o kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, vyšetroval aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten vyhodnotil podnet ako opodstatnený a uložil nemocnici pokutu za chybu vo vykonaní operácie.

Nemocnica Ružinov uznala svoju chybu a následne preškolila personál očnej kliniky v predoperačnej príprave, aby sa podobné situácie v budúcnosti minimalizovali. K tomu uviedla, že do tzv. checklistu zahrnula nové poznatky. Profesorka Alena F., ktorá viedla operáciu a bola jednou z významných osobností na poli onkooftalmológie na Slovensku, prevzala plnú osobnú zodpovednosť za túto tragickú udalosť. Okrem toho sa rozhodla odstúpiť zo svojej funkcie.

"Pre mňa osobne je to veľká tragédia a ukončenie činnosti… Prostredníctvom môjho právnika som v kontakte s pacientom ohľadom mojej osobnej iniciatívy odškodniť ho finančne. Je mi to celé vzhľadom k tomu, že ide o nádorové ochorenie, veľmi ľúto. Najmä jeho príbuzných, pre ktorých je to veľká záťaž,” povedala nám pred rokom s tým, že ju zároveň mrzí aj vyvolanie negatívnych emócií zo strany verejnosti voči zdravotníkom. “Za celú situáciu beriem plne osobnú zodpovednosť a boli voči mne vyvodené pracovnoprávne dôsledky,” doplnila.

