Posledná rozlúčka s Andym, ako ho blízki volali, bola v pondelok o 15. hod. v dome smútku na Mestskom cintoríne v Hlohovci. Asi pol hodinu pred začiatkom prišli do domu smútku jeho najbližší. S Andym sa prišlo rozlúčiť asi 80 ľudí, no pohľad na jeho otca, ktorého musela podopierať dcéra Ivana a syn Juraj, trhal srdce.

„Miloval lietanie a to sa mu aj stalo osudným. V minulosti pracoval ako predajca v športovom obchode, neskôr si urobil kurz na lietanie a kúpil si športové lietadlo. Postupom času si otvoril vlastný autoservis. Andrej bol slobodný a nemal deti," spomínali na neho v poslednej reči. "Odpočívaj v pokoji kamarát. Cesty osudu sú nevyspytateľné, tá tvoja bola príliš krátka," odkázal kamarát Miroslav.

Andyho lietadlo padlo v utorok (29.8.) okolo pol ôsmej večer pri dedine Podhorany. Tragédiu videli ľudia, ktorí okamžite volali záchranné zložky a určili približnú polohu spadnutého lietadla. Pátrali po ňom nitrianski aj dobrovoľní hasiči z okolia, ako aj miestni obyvatelia. Asi po hodine pátrania lietadlo našli za miestnym poľnohospodárskym družstvom v lesnom poraste.

Svedok, ktorý pád lietadla videl, sa vyjadril, že lietadlo v jeden moment vzlietlo prudko hore, no odrazu sa rútilo kolmo dole, akoby mu vypadol motor. „Išiel prudko dole, ale aj sa točil, tuším, a snažil sa to vyrovnať, no neskoro. Len som tam mal kopec a potom som ho už nevidel. Myslel som si, že to dal a išiel tade ďalej. Držal som telefón v ruke, že zavolám 112, ale teraz si vyčítam, že nie. O pár minút som už počul sanitky,” uviedol.