Takmer týždeň ho hľadali, sviatočný piatok (1.9.) priniesol smutný koniec pátrania. Michala (†47) našli kamaráti v lesoch nad Banskou Bystricou. „Nevzdávali to, stále dúfali, že ho nájdu. A nájdu ho živého. Veľmi nás to všetkých zasiahlo, že už Miško nie je medzi nami,“ opisuje pre Plus JEDEN DEŇ Michalova kamarátka Mirka.

Kamaráti, ktorí Michala našli, si najskôr všimli jeho batoh v trávnatom poraste. Keď zišli o pár metrov nižšie od chodníka, videli už len jeho nehybné telo.

Známi i rodina ho charakterizujú ako stelesnenie dobra a radosti. „Mal veľmi veľa fanúšikov, všetci ho mali radi pre jeho povahu. Vždy pomáhal, kde sa len dalo. Bol neskutočne skvelý dídžej,“ pokračuje nebožtíkova známa.

Neuveriteľných 22 rokov zasvätil hudbe. Začínal v internátnom rozhlase TLIS, potom prišli rôzne podujatia v malých podnikoch naprieč juhom na strednom Slovensku. Precestoval aj Anglicko, kam išiel s cieľom nadobudnúť skúsenosti z oblasti hudby. Ako dídžej bol známy pod prezývkou Padre. „Bol aj člen tesárskej skupiny Crmomani, stavali krásne prírodné drevené stavby. Tiež bol mnohoročný dobrovoľník na Drienku, pomáhal ľuďom okolo seba. Je to čerstvé, mali sme ho mnohí radi,“ reaguje na smrť kamaráta pre náš portál Bibiána.

Deti nemal, no miloval prírodu, v ktorej napokon aj skonal

S tým, že Michal už nikdy svojim fanúšikom nezahrá žiadnu skladbu, sa príbuzní ťažko vedia zmieriť. „Padre, vďaka za všetky spoločné chvíle, zostávaš v srdci. Vidíme sa na druhej strane, kde mi zahráš tie najlepšie jungle,“ napísala smutný odkaz pre kamaráta Bibiána.

Jeho nezvestnosť nahlásili príbuzní v nedeľu 27. augusta. „V Banskej Bystrici býval v podnájme, pochádzal z Fiľakova. Čo viem, tak že ešte len v tú nedeľu prišiel domov, išiel si zabehať, a už sa nikomu neozval. Možno sa len pošmykol, možno to bol nejaký zdravotný problém, ale neviem o tom, že by ho niečo trápilo,“ dodáva jeho príbuzná s tým, že by ju aj prekvapilo, keby sa niekomu zdôveril, že má nejaký zdravotný problém. „Nebol ten typ, ktorý sa potreboval sťažovať.“

Čo bolo presnou príčinou zatiaľ nevie nikto. Polícia preto nariadila vykonať pitvu. „Poverený príslušník začal v tomto prípade trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ informuje Petra Kováčiková, hovorkyňa krajskej polície v Banskej Bystrici.