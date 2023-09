Poslali na neho autobus kukláčov pre podozrenie z vraždy pumpára! Nechali ho ležať zo strachu pomočeného a s holým bruchom na snehu a v mraze v strede dediny okolo pol hodiny. Zásah zorganizovali prešovskí kriminalisti v januári 2015, lebo ho podozrievali, že zavraždil mladého pumpára Erika (†24) na benzínke vo Veľkej Lomnici. Na podozrenie však nemali žiadne dôkazy a už o pár hodín vysvitlo, že Lukáš mal neprestrielné alibi a v čase vraždy bol v plnej reštaurácii ľudí na oslave a mal na to desiatky svedkov.

Okrem zdravotnej ujmy spôsobili policajti Lukášovi aj obrovskú hanbu. A nálepku vraha z neho nebolo možné dlhý čas zmyť. Pretože skutočného vraha vypátrali až po siedmych rokoch a aj to iba náhodou. Lenže Lukáš pociťoval krivdu a ťažko znášal príkorie, ktoré mu spôsobili. “Stále som mal pocit, že na mňa ľudia pozerajú ako na vraha. Niektorí sa mi báli odpovedať na pozdrav,” sťažoval sa nám.

Vystresovaná psychika Lukášovi na zdraví nepridávala, no on sa sústreďoval na svoju prácu šéfkuchára. No začal mať ťažkosti s vnútornými orgánmi a vyvrcholilo to silným zápalom vnútrobrušných orgánov a pankreasom. Lekári mu museli rozrezať brucho, lebo v ňom mal veľký tlak a hrozilo, že praskne. Do rany sa mu dostala nemocničná infekcia a vnútornosti z brucha mu ovísali a lekári si nevedeli rady. Po medializácii sa však ozvali odborníci aj zo zahraničia, ktorí mu boli ochotní pomôcť. Lenže už bolo neskoro. “Lukáško zomiera,” volala nám s plačom jeho nešťastná mama Danka v pondelok okolo poludnia. No už o dve hodiny na to zvestovala najhoršiu správu svojho života - jej jediné dieťa boj o život prehralo: “Dúfam, že mu je už iba dobre a nič ho nebolí. Lebo už mal ukrutné bolesti."

Lukáš sa ospravedlnenia od polície domáhal 8 rokov, no nedožil sa ho! Ani po tom, ako skutočného vraha Jána Románeka (34) z Vojnian (okres Kežmarok) chytili vlani pri náhodnej dopravnej kontrole, keď začal na hliadku strieľať. Po domovej prehliadke u neho našli celý arzenál zbraní a balistika ukázala, že aj tie, ktorými spáchal viacero vrážd. V januári tohto roka ho súd poslal do basy na doživotie. Dokázali mu aj rozstrieľanie dôchodcu samopalom v lese v Levočskej doline, aj pokus o vraždu snúbencov, na ktorých strieľal na ceste v Holumnici (okres Kežmarok).

Ministerstvo vnútra (MV) roky Lukášovi odmieta vyplatiť odškodné, pritom už trikrát vyhral prvostupňový súd. Sudkyňa Okresného súdu v Kežmarku Erika Borovská zhodnotila policajný zásah ako "neadekvátny až extrémny exces.” Prípad má na stole prešovský krajský súd. Suma, ktorú Lukáš žiadal, je minimálna, na ktorú by mal nárok. Ide o 19-tisíc eur.

