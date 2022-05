"Každý deň sme turisti v našom meste. Vy ho možno poznáte preplnené. My ho poznáme úplne prázdne a úplne krásne. Milujem," vyjadrila sa speváčka k svojmu rodnému mestu na svojom instagramovom profile pod fotografie, ktoré zdieľala. Práve na nich môžeme vidieť rodinku ako si užíva prechádzky historickými uličkami Banskej Štiavnice.

Zdenka sa svojou láskou k tomuto mestu netají - svedčia o tom mnohé fotografie, na ktorých môžeme vidieť banskoštiavnické tajchy, rôznorodé výhľady na mesto, či len charakteristické uličky.

V minulosti tiež zložila pieseň s názvom "Štiavnica", ktorá sa ocitla na jej albume "Amulet", kde spieva: "Môcť ťa tak ukryť do dlane, nech nevidia tvoju silnú moc. Vždy ti to krásne pristane, či leto je či chladná noc. Kľukaté cesty strážia ťa, chytáš nás do svojich sietí. Si hladká, celá od zlata a my tvoje zatúlané deti...".

