Za tamojším nákupným centrom je v kopci medzi hustými vysokými kríkmi a stromami vyšliapaná cestička ku koľajniciam. Teraz sa tam vyníma pomníček, spomienka na mŕtve školáčky.

Žiačky základnej školy tam v osudný deň stáli na koľajniciach, fotili sa a nepočuli prichádzajúce a križujúce sa vlaky. Dvom ich kamarátkam sa podarilo ujsť, Laura s Lindou však uskočili na vedľajšie koľaje, kde ich zachytil druhý vlak. Laura zomrela okamžite, Linda prehrala boj život na ďalší deň v nemocnici.

My sme sa boli pozrieť, ako miesto tragédie vyzerá dnes. Po krátkej chvíli sme stretli dvojicu mladých ľudí. "Chodieva sa sem aj naďalej a to pravidelne," začína rozprávanie Monika (21). Spoločne so svojím kamarátom Petrom (27) sa prišli pozrieť ku pomníku ich kamaráta. Zomrel vlani koncom júna na rovnakom mieste ako dievčatá.

"Chodievajú sem aj mladšie deti, než trinásťročné," hovorí Monika s tým, že v mestskej časti Devínska Nová Ves je vraj podobných a nebezpečných lokalít viac. "Domáci odtiaľto chodievajú pešo popri trati na železničnú stanicu. Nie je to žiadna novinka!"

Nešťastie ľudí od chodenia na toto nebezpečné miesto neodradilo. Podľa Moniky sa veľa detí, ktoré pochádzajú najmä z miestnej základnej školy, chodieva na miesto pozrieť z frajeriny či zo zvedavosti. Taktiež partie tínedžerov sa tam chodia zabávať a popíjať. „Nie je dňa, čo by ste tu niekoho nestretli," hovorí Monika, ktorá v minulosti pracovala práve v blízkom nákupnom centre.

Anketa Myslíte si, že sa dalo tragédií zabrániť? Áno - rodičia majú svoje deti informovať. 80% Nie, mladí si nedávajú pozor. 0% Je to chyba rodičov. 0% Je to chyba kompetentných. 20% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Takto zabránia ďalšej tragédií! Čítajte na druhej strane!