V minulosti platilo, že bežný Slovák sa dostal v lete k moru maximálne do Bulharska alebo k studenému Baltu, výnimočne do Juhoslávie. Ak si však pri poslednej spomenutej krajine uvedomil, aké vybavovačky ho čakajú, rozhodol sa ostať radšej doma a vyraziť k slovenskému moru - Zemplínskej šírave.

Východoslovenské more po otvorení sa Európe mnohí verní opustili. Nemci a Česi, ale aj našinci zamierili do Talianska, Španielska či Turecka, neskôr aj do oveľa exotickejších destinácií. Vzhľadom na udalosti či prírodné katastrofy turisti posledné roky opäť objavili krásy tohto kúta východu.

Potvrdili nám to miestni, ktorých sme zastihli v stredisku Medvedia hora. „Bežne u nás vidieť nielen autá so značkami okresov z celého Slovenska, ale aj Česka, Poľska, Ukrajiny či Francúzska, Talianska, ba dokonca aj zo Škandinávie," vysvetľovali nám dve Anky, mama s dcérou, z neďalekej obce Jovsa. „My sme po revolúcii boli každý rok v lete pri mori, ale odkedy sme dva roky za sebou zažili najprv požiar v Chorvátsku a o rok nato zemetrasenie v Turecku, ostávame v lete doma a vyberieme sa buď sem, alebo na Domašu či k Štiavnickým tajchom," povedali Košičania Melánia a Ondrej.

„Máme tu s priateľmi prenajatú chatu. Má to svoje výhody. Sme doma a v prípade potreby skočíme do Košíc alebo deti s rodinami prídu za nami a nemusíme zažívať nič podobné ako teraz turisti na gréckom Rodose. Ceny sú prijateľné, sme veľmi spokojní," povedali Katarína s Jakubom. Mrzelo ich len to, že predpoveď na nasledujúce dni nie je príliš priaznivá, východ Slovenska potrápia dažde. „To nič, budeme hrať šach, karty alebo vadí-nevadí," poznamenali so smiechom a utekali sa okúpať. Páru neprekážalo ani to, že sa zatiahlo a padla aj nejaká kvapka.

