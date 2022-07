Až 4 424 čitateľov denníka Plus JEDEN DEŇ a webu pluska.sk sa zapojilo do veľkej ankety o dovolenkách. Prezradili, ako si predstavujú ideálnu dovolenku, čo na nej oceňujú a čo ich dokáže otráviť. Oslovujem odborníkov nielen z oblasti cestovného ruchu, aby nám všetkým poradili, ako si dovolenku naozaj užiť. Dobrí rady má aj známy cestovateľ a bloger Milan Bez Mapy.

Čo ukázala veľká anketa medzi čitateľmi Plus JEDEN DEŇ a pluska.sk? Budete prekvapení!

Bratislavčan Milan. O svojich potulkách po svet i po Slovensku píše úspešný a obľúbený blog Bez Mapy, ale vraj práve preto nikam necestuje v lete, keď je všade plno turistov. Napriek tomu má pár dobrých rád, ako si dovolenku užiť a kam sa vybrať.

Napísali ste, že vás prekvapilo Chorvátsko. V čom a prečo?

- Áno, Chorvátsko ma prekvapilo. Patril som k tým, ktorí v Chorvátsku nikdy neboli. Krajina je totiž plná slovenských a českých turistov a ja skôr vyhľadávam miesta, ktoré mi prídu exotické – a keď všade počujem slovenčinu a češtinu tak sa veľmi exoticky necítim. Preto mi trvalo 31 rokov, kým som navšívil Chorvátsko. Prvýkrát som tam bol tento rok v apríli, navštívil som hlavné mesto Záhreb. Chcem mať totiž na svojom blogu reportáž z každej destinácie, kam sa dá z Bratislavy alebo Košíc letieť priamo. A zistil som, že Chorvátsko je celkom fajn, aj mimo pláží, a že Záhreb je pekné mesto. Potom som letel do Dubrovníka, čo je úplný juh Chorvátska, a tam som pochopil, že najväčší zhluk Slovákov a Čechov je na severe, kam sa človek dostane autom, Dubrovník je na to už ďaleko, tam treba lietať, je tam viac medzinárodných turistov. Chorvátsko ma veľmi prekvapilo a zbúralo moje predsudky, že je to veľké kúpalisko pre ľudí z nášho kraja. Páčila sa mi tam kultúra, dobré jedlo, naozaj som sa cítil ako na dovolenke. Je to naozaj veľmi dobrá dovolenková destinácia.

Cestujú ľudia po covide viac?

- Určite áno. Ja som dosť intenzívne cestoval aj počas covidu, pokladal som to za bezpečné, keďže nikto necestoval a lietadlá boli prázdne, a zvykol som si mať celé lietadlo i mesto pre seba. Teraz už všetci fungujú v úplne normálnom predcovidovom režime. Preto sú obrovské problémy na európskych letiskách, ktoré absolútne nestíhajú. Lety meškajú alebo sú zrušené, letiská nemajú dostatok zamestnancov.

O slovenských podnikateľoch v cestovnom ruchu viacerí hovoria, že chcú rýchlo zarobiť a všetko predražujú. Aký je váš názor?

- Určite nechcem hádzať všetkých do jedného vreca. Žiaľ, na Slovensku je situácia taká, že treba vedieť, kam ísť, aby sa človek dobre najedol, aby sa dobre ubytoval, aby ho to nestálo toľko, čo dovolenka v Chorvátsku. Kvalita a úroveň služieb na Slovensku je veľmi rôzna. Platí aj to, že niektoré hotely, najmä v Tatrách, sú už Slovákom pomaly nedostupné, respektíve za rovnakú cenu viete ísť k moru – a to každý uprednostní, je to exotika a zmena prostredia. Ale naozaj nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, zažil som aj služby na úrovni a za normálne ceny. Bohužiaľ, stále to nie je na Slovensku štandard a treba hľadať, kam ísť. Je to také fifty fifty.

Kam na Slovensku by ste odporúčali ísť a prečo?

- Ja som sa v júni na celý mesiac presťahoval z Bratislavy do Košíc v rámci kampane pre košické letisko. Východniarom sme ukazovali, kam všade sa dá z Košíc letieť – vlastne do celého sveta. V Košiciach som strávil veľa času a prirástli mi k srdcu. Vždy, keď som v Košiciach, sa cítim ako na dovolenke. Kedykoľvek tam idem, svieti slnko, Hlavná ulica je plná ľudí v kaviarňach bez ohľadu na to, aký je deň. Košice majú pre mňa veľmi kultúrny a komunitný nádych, vždy sa tam cítim dobre. Návštevu Košíc všetkým odporúčam.

Kam v zahraničí odporúčate ísť a prečo?

– Ťažko niečo odporúčať, každý má iné preferencie. Povedal by som, že všade je niečo.

Poznáte krásne miesto, ešte neobjavené turistami, a prezradíte, kde je?

- Minulý mesiac, v rámci cestovania z Košíc, som navštívil anglický Liverpool. A tiež som tam šiel trochu s predsudkami, mal som ho zafixovaný ako mesto, kam sa chodí pracovať a nie je ničím zaujímavé. A keď som odtiaľ odchádzal, ľutoval som, že som tam nestrávil viac času. Má úžasnú históriu, veľmi pekný prístav a je spojený s Titanicom – tým, že tu sídlila spoločnosť, ktorá konkurovala prevádzkovateľovi Titanicu. Odporúčal by som ísť do Liverpoolu a do miest, ktoré nie sú tak turisticky sprofanované ako Londýn, Paríž či Rím, kde už človek nemá čo objaviť. Skôr by som sa zameral na menej objavené mestá – aj preto, že je tam menej ľudí a vždy vás tie mestá majú čím prekvapiť, lebo tam neprichádzate s očakávaniami.

Sú miesta v zahraničí, ktoré by ste neodporúčali?

- Také nie sú. Snažím sa pozerať na cestovanie veľmi otvorene a nedovolím si povedať, že niekam nechoďte. Každý má iné očakávania a iné predstavy, čo od cestovania očakáva a čo hľadá.

Čo má človek robiť, aby si dovolenku naozaj vychutnal a užil?

- Nechať mobil doma, nečumieť stále do sociálnych sietí a na internet, lebo je to veľký žrút času. Na dovolenke si treba dať aperol a mobil nechať na izbe – aj ja to začínam stále častejšie praktizovať.

Kam sa cez leto chystáte vy?

- Nikam. Ja počas leta necestujem, respektíve nepodnikám väčšie trasy. Ja píšem o cestovaní blog, lenže v lete cestujú všetci, takže mám júl – august voľnejší. Až koncom leta sa chystám do New Yorku, čo je tiež moje obľúbené miesto, ale tiež iba na skok. Viac budem zase cestovať na jeseň a počas zimy.



Čo povedal Milan o dvoch známych metropolách?

Istanbul považujem za mesto pre začiatočníkov na Blízkom Východe. Ak vás lákajú krajiny ako Libanon, Jordánsko alebo Izrael, zabehnite sem na pár dní a uvidíte, či je ten chaos pre vás.



Myslím si, že Amsterdam rozhodne stojí za návštevu aj v prípade, že neholdujete drogám a náhodnému sexu, hoci si na tom vybudoval svoju popularitu.

Ako Milan napísal 11. 3. 2022: Ku dnešku som absolvoval 296 letov, strávil 992 hodín vo vzduchu, 1- krát obletel zem a zo vzduchu videl Grand Canyon, dažďový prales v Brazílii, Saharu, Havaj aj Mount Everest. No a potom som prišiel na Sliezky dom, vyliezol na kopec a prišiel na to, že aby som videl niečo pekné, nemusím sedieť zrovna v lietadle. Čo pekné ste doma objavili vy?

Kto je Milan Bez Mapy

Bratislavčan, pre ktorého ako sám tvrdí, klíma v kancli nikdy nebola. V roku 2013 založil cestovateľský blog Bez Mapy, ktorý je dnes jedným z najčítanejších na Slovensku. Stal sa jeho zamestnaním na plný úväzok. Po 9 rokoch blogovania vydal aj debutovú knihu Influencer, ktorá je osobným pohľadom na zákulisie „dokonalého“ života jedného influencera, Milana Bez Mapy. Tento rok získal prvé miesto v kategórii Cestovanie v ankete Social Awards (SOWA). "Ešte raz ďakujem za každý jeden hlas. Komunita, ktorú som za posledných 10 rokov vybudoval okolo Milana Bez Mapy je neuveriteľná. CESTUJTE!" vyhlásil.