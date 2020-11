V prvom okienku naše údaje zapísal minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Ďalšie pokyny sme dostali od šéfa štátnych hmotných rezerv Jána Rudolfa, takže sme si mohli byť istí, že testov, rúšok, rukavíc a všetkého ostatného je tu dosť.

A potom sme zistili, že v jednom zo piatich okienok pri odbere lekárke asistuje poslankyňa Janka Cigániková.

Tá nám aj povedala zaujímavú skúsenosť, že ženy a deti znášajú odber ľahšie ako muži. V prvý deň testovania nemala žiadne problémy, všetci boli dobre naladení a perfektne spolupracovali. Na odber sa na tomto mieste čakalo necelú hodinku. Potom ešte asi 20 minút na výsledok.

A tam naše čísla vyvolal bratislavský župan Juraj Droba, krorý vnútri organizoval celý priebeh vyhodnocovania výsledkov.

„Nápad zriadiť odberové miesta navyše v Liberálnom dome dostal starosta Ružinova Martin Chren. Požiadal Richarda Sulíka, aby poskytol tieto priestory,“ povedal nám župan Juraj Droba, ktorý zriadil jedno testovacie miesto aj na vlastnom úrade Bratislavského samosprávneho kraja pri Štrkoveckom jazere.

„Vďaka nemu a poslankyni Janke Cigánikovej, ktorá tu dnes aj vypomáha, sa podarilo expresne doslova z večera na ráno otvoriť namiesto jedného až päť odberných miest,“ doplnil Chren, ktorý práve prišiel pozrieť, ako odberové miesta fungujú.

Poslankyňa Janka Cigániková, župan Juraj Droba a šéf štátnych hmotných rezerv Ján Rudolf. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Aj o drive-in testovaní

Obchádzal postupne celú mestskú časť. Najsmutnejší bol z toho, že dobrá myšlienka testovania priamo z auta nebola taká úspešná, ako predpokladali, lebo prišlo príliš veľa ľudí a aj z iných častí mesta a tak tam bol čakací čas nakoniec najdlhší.

„Nerobíme to pre štát, robíme to pre ľudí, aby to celé prebehlo čo najpríjemnejšie. Myslím si, že sa podarilo, ľudia vôbec nefrflú, lebo to ide veľmi rýchlo a my všetci v tejto veľkej manufaktúre sme k nim milí,“ doplnil Droba.

Pomáhal aj zástupca starostky

V Karlovej Vsi sa testovalo aj na miestnom úradek. „Čakáme tu už asi hodinu, celkom sa to dá, aj keď je poriadna zima," povedala mladá mamička so synom v rade priamo pred nami. „Prišli sme dnes aj s deťmi, nech to máme z krku," doplnil manželský pár stojaci za nami.

Branislav Záhradník sa zapojil do testovania v bratislavskej Karlovej Vsi, kde je zástupcom starostky. Zdroj: TMichal SvítokASR/

Dovnútra sme sa dostali približne po 60 minútach čakania. Ako prvý nás privítal zástupca starostky Branislav Záhradník. Teraz sa prejavil ako schopný organizátor testovania, zhostil sa aj funkcie vicestarostu. V minulosti sa však dostal do povedomia verejnosti ako priateľ bývalej finalistky Superstar Martiny Schindlerovej.