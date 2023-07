Na odstránenie starého a spráchniveného stromu, ktorý sa nachádza v blízkosti reštaurácie, upozorňoval samosprávu majiteľ Ján Miadok už dávnejšie. Keďže cez park prejdú denne desiatky ľudí, udalosť, ku ktorej došlo v stredu (28.6.) v obedných hodinách, mohla mať fatálne následky.

“Asi pred 4-5 rokmi sme podávali žiadosť na životné prostredie na odstránenie stromov v okolí reštaurácie. Boli tam dookola 30 m topole. Asi 2 roky sme naháňali životné prostredie, ja ich upozorňujem stále ústne, aj písomne. Každý rok je potrebné opilovať všetko, je to naozaj nebezpečné,” povedal Miadok, ktorý sám spiľuje stromy a konáre nachádzajúce sa vo vnútri areálu.

A práve to je podľa neho hlavným predmetom konfliktov. “Vadím sa s nimi každý rok. Životnému prostrediu ešte vadí aj to, že my vo vnútri spiľujeme stromy a že prečo to robíme. No presne preto, aby sa nikomu nič nestalo. Aj tento strom - už dávno sme mesto upozorňovali na vypílenie, správca mi aj prezradil, že ho chcel dať už preč odtiaľ, no nestalo sa tak,” vysvetľuje s tým, že k nešťastiu došlo za bieleho dňa, nefúkal ani vietor a v čase, keď reštauráciu navštevuje najviac ľudí.

Za obrovské šťastie považuje to, že na terase, kde konáre spadli, bola roztiahnutá markíza, inak by to skončilo tragicky. Hrozivé je aj to, že asi 20 minút pred udalosťou kráčali po chodníku v parku deti.

