Priamy spoj medzi Štrbským Plesom a Košicami? Mnohí by prepojenie týchto dvoch železničných staníc aj privítali...

Situácia, akú cestujúci na Štrbskom Plese evidentne nečakali! Na tabuli vlaku s cieľovom destináciou sa objavil nápis „Košice“. V skutočnosti totiž cesta vlakom zo Štrbského Plesa do metropoly východu nie je možná. „Za prípadný zmätok sa cestujúcim ospravedlňujeme. Išlo iba o niekoľkominútový servis na diaľku našej dodávateľskej firmy, ktorá spravuje informačné systémy vo vlakoch. Uvedený vlak stál na stanici Štrbské Pleso, a svoju jazdu začal až po aktualizácii systému a uvedení správnej cieľovej stanice,“ reaguje pre Plus JEDEN DEŇ hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Na internete sa z fotky stal v turistickej skupine terč vtipov a posmeškov. Zdroj: Jan Lorincik

Na internete sa z fotky stal v turistickej skupine terč vtipov a posmeškov. „Stojí aj v Richnave? Či len Spišská Nová Ves, a potom až Margecany?“ znie jeden z komentárov. „Slovensko je úžasná, technologicky moderná krajina sto rokov pred Japonskom,“ pridáva sa ďalší komentujúci.

Priama, bezprestupová linka zo Štrbského Plesa do Košíc by určite potešila mnohých turistov a obľúbencov prírody. Železníc sme sa preto pýtali, či je to reálne. „V prvom rade je potrebné povedať, že vlaky jazdiace po ozubnicovej železnici, resp. po tatranských elektrických železniciach jazdia na uzavretom systéme, a teda nemôžu jazdiť po „bežných koľajach“,“ dodáva hovorca Kováč.

V Tatrách totiž vlaky jazdia po úzkorozchodných koľajach s rozchodom 1 000 mm. „Takéto úzkorozchodné trate sa stavajú napríklad v horách, vďaka čomu môžu vlaky prechádzať lesnými, horskými oblasťami a ostrejšími zákrutami (presnejšie oblúkmi). Väčšina tratí na zvyšku Slovenska, po ktorých jazdia naše ostatné vlaky osobnej dopravy, má rozchod 1 435 mm,“ ozrejmuje hovorca ZSSK.

Priamy železničný spoj Štrbské Pleso - Košice preto nie je možný ani v budúcnosti, nakoľko ide o koľaje s rozdielnym rozchodom koľají.

Prečítajte si tiež: