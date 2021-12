Moderné zubačky síce do Vysokých Tatier dorazili, no na trati zo Štrby na Štrbské pleso si ich zatiaľ neužijete! Prečo je to tak a prečo sa moderné súpravy objavia na inej tatranskej trati?

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) už síce má v depe v Poprade 5 hybridných zubačiek, no na svoju prvú jazdu po trati ozubnicovej železnice (OŽ) si ešte počkajú. Čaká sa totiž na potrebné povolenia.

Dobrou správou však je, že prvé dve jazdia od pondelka 13.12. na trati TEŽ medzi Popradom a Štrbským Plesom a dopĺňajú tak flotilu tatranských električiek.

Trať zubačky - ozubnicovej železnice zo železničnej stanice Štrba na Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách je opravená, čaká sa však na povolenie prevádzky zubačky. Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Je to však situácia ako v Kocúrkove. Keď meškala oprava ozubnicovej železnice, tak sa ZSSK vyhovárala na správcu infraštruktúry trate, na Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), že s rekonštrukčnými prácami meškajú. Teraz, keď už trať majú pripravenú, vyhovárajú sa zase na potrebné povolenia z Dopravného úradu, bez ktorých nemôžu jazdiť po trati.

Kto je na vine, že zubačka zo Štrby nejazdí?

Ako to už na Slovensku býva zvykom, väčšinou sa so stavebnými prácami veľkého rozsahu mešká a verejnosť to musí strpieť. Pýtali sme sa na ŽSR, no oni sa necítia byť vinní. „Za ŽSR môžem povedať, že sú práce na rekonštrukcii OŽ dokončené, momentálne prebiehajú skúšobné jazdy ZSSK. Až po týchto jazdách a následných povoleniach bude možné začať prevádzku po ozubnici. Pôvodný termín rekonštrukcie sa posúval z dôvodov nepriaznivej pandemickej situácie v prvej vlne a mimoriadne nepriaznivým poveternostným podmienkam v zime. Technológie potrebné na prácu na ozubnici majú prísne pravidlá, za akých podmienok a teplôt sa môže pracovať, aby sa zabezpečila 100% bezpečnosť trate,“ ozrejmila hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) 15. januára 2021 v železničnom depe v Poprade predstavila prvú švajčiarsku „električkozubačku“, ktorú v troch kamiónoch prepravili na Slovensko. Bude sa volať po jednom z tatranských štítov, Bradavica. Na snímke časť električkozubačky pred zložením z podvozka ťahača na koľajnice v popradskom depe. Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Aj keď hybridné zubačky na trase Štrba - Štrbské Pleso nejazdia, cestujúci si ich môžu vyskúšať na inej tatranskej trati. Súprava Stredohrot jazdí v úseku Poprad – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. Súprava Kostolík je nasadená v úseku Poprad – Štrbské Pleso.

