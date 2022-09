Kto by ich bol nepoznal! Súrodenecká autorsko-interpretačná dvojka z Bratislavy si v 80-tych rokov pripísala na konto niekoľko nesmrteľných hitov. Ich najznámejší spoločný hit je asi Taliansky muzikál. "Vznikol na Julkin podnet. V centre Bratislavy, na korze ju totiž balili Taliani a tak som tú príhodu použil na otextovanie hudby z pera jej brata Petra,“ spomínal textár Ľuboš Zeman v minulosti.

Časy ich najväčšej slávy sú síce už preč, no ticho po nich nezostalo. Posledný album Trinásta izba však vydali ešte v roku 2008 a odvtedy po nich akoby v hudobnom svete zľahla zem. Podľa ich oficiálnej stránky je však možnosť si ich zabookovať na rôzne podujatia, ako napríklad oslavy či svadby.

Júlia je od svojho brata Petra o dvanásť rokov mladšia. V decembri bude oslavovať svoje 61. narodeniny, no pri pohľade na posledné zábery sa tomu človeku ani veľmi nechce veriť. Obaja Hečkovci sa totižto nedávno objavili v relácií o varení, kde jej to riadne pristane. Spoločne pripravovali poriadnu exotiku - thajskú polievku s lososom. V kuchyni im to šlo takmer tak dobre, ako na pódiu. A Júlia vyzerá fantasticky.

