Najnovšie však na svojej módnej stránke na sociálnej sieti zverejnila staršie fotografie, na ktorých ju môžeme vidieť ešte ako mladé dievča, a to v spoločnosti muža jej života - jej syna Kevina, na ktorého nedá dopustiť. "Úžasné fotočky, prirodzená krása, usmiate oči, krásne pery, Kevko v maminom bezpečí, krásne pozadie... naozaj sa mi to veľmi páči," napísala k fotografiám Katarína. Ako sama Monika priznala, snaží sa v rámci svojej práce motivovať iné ženy a pomáha im vyzerať a najmä cítiť sa dobre. Každá žena môže byť podľa nej krásna a najdôležitejšie je práve to, ako sa sama cíti.

"Celé je to o tom vnútri. Nikto nemá dokonalú postavu. Šaty ti len umocnia tvoj vnútorný pocit a ty si musíš vybrať také šaty, ktoré sú presne vhodné na tvoju postavu. Vieš prečo majú modelky dobré fotografie? Lebo ony sa tak aj cítia. Každá môže byť kráľovná. Každá. Len ty to musíš v sebe vytuningovať. Je to jednoduché - dáš si šaty, pozrieš sa na seba a povieš si: "Vyzerám perfektne, dnes som tu za modelku,". A o tomto to celé je," motivuje ostatné dámy Monika Nemčoková. Hovorí, že aj ona občas o sebe zapochybuje, no aj v tomto jej mimoriadne pomáha jej syn Kevin.

