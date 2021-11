Moderátorka Katka Jesenská, ktorá sa preslávila jojkárskou reláciou Na chalupe, žije aktívny život na sociálnych sieťach! Nedávno sa ukázala v legínach. Tieto fotky vám vyrazia dych! Wau, to je ale postava!

Už v minulosti zverejnila fotografie v plavkách, za ktoré sa skutočne nemusí hanbiť! Málokto sa dokáže pochváliť takouto postavou, keď už oslávil svoje 50. narodeniny!

Anketa Zverejnili by ste vaše fotografie v plavkách? Áno. 0% Nie. 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Pekná blondínka, ktorá má na Instagrame vyše 12-tisíc followerov, pridáva príspevky skutočne často. Mnohé z nich súvisia práve s jej prácou. Pravidelne však pridáva aj fotky, ktoré ju vyobrazujú, ako športuje. Z tých sa dá ľahko zistiť, že miluje pohyb, a to najmä na bicykli.

Podľa PLUS 7 DNÍ nedrží žiadne diéty a zje všetko, čo si navarí. "Milujem pizzu, často ju jem a potom mám výčitky. Dokonca, keď chodím na výrobu mojej relácie skoro ráno, tak sa stravujem aj na benzínovej stanici či v rôznych miestnych krčmách," prezradila Katka ešte v roku 2018. Za úspechom svojej postavy vidí dlhodobé cvičenie, ktoré robila ako mladšia. Až osem rokov robila športovú gymnastiku. "Na cvičenie mám čoraz menej času, občas skočím do fitka, ale nemám sa čím pýšiť, nerobím jogu ani nič také, ale keď môžem, som aktívna, idem po schodoch alebo si zabicyklujem na chalupe," uzatvorila Jesenská pre PLUS 7 DNÍ.

Na dobročinnú akciu prišla v septembri v sexi legínach. Hoci fotografie v plavkách nie sú žiadna novinka, obvykle vidíme Katku skôr v bežnom outfite „na von“. Na svojich športových záberoch sa však vyskytuje v legínach takmer pravidelne.