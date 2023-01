Tento rok ubehlo 23. výročie od najväčšieho slovenského mafiánskeho masakru. Dunajskostredský bar Fontána sa už navždy zapísal do dejín ako miesto nevídanej brutality.

Bar Fontána sa 25. marca 1999 stal miestom udalosti, na ktorú Slovensko stále nezabudlo. Trojica maskovaných mužov vbehla krátko po 19. hodine dovnútra a ich besnenie sa začalo.

Najskôr skríkli, že ide o policajnú raziu, no vzápätí začali do prítomných strieľať. Členovia mafiánskeho gangu, ktorí sú známi aj ako pápayovci tam akurát hrali karty. Údajne to bolo ich obľúbené miesto.

Na mieste zomreli deviati muži vrátane samotného bosa gangu Tibora Pápaya († 33). Desiata obeť skonala v nemocnici. Skupina bola v malom meste známa. Ľudia sa ich báli, niektorí večer ani nechodili von. Po ich smrti si vraj veľa domácich vydýchlo.

Za brutálnou vraždou, aká u nás nemá obdoby stála konkurenčná skupina, ktorú nazývali aj Sátorovci. Všetci, ktorí z nej boli obvinení sa napokon stratili bez stopy, okrem Arpáda Szamaránskeho, ktorý zahynul v roku 2005 pri autonehode.

Išli sme sa pozrieť, kde je mafiánsky gang pochovaný. Miesto posledného odpočinku našli Papáyovci na miestnom cintoríne. Väčšina z nich dostala mimoriadne honosný pomník, ktorý ich zároveň zobrazuje. O všetky hroby sa pozostalí zjavne dobre starajú, nachádzali sa na nich čerstvé kvety a nové sviečky. Veď presvedčte sa sami v GALÉRIÍ>>>