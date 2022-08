Množstvo ľudí odchádza tento rok na dovolenku do zahraničia, no sú aj takí, ktorí si užívajú radšej krásy Slovenska. Mnohí preto vo voľnom čase zvolia aj turistiku. Nečudo, existuje u nás mnoho zaujímavých miest, ktoré môžeme navštíviť. Jedným z nich sú aj Vysoké Tatry.

Len pred pár dňami sa na stránke s názvom Turistika na sociálnej sieti objavila fotografia, kde môžeme vidieť doslova húfy prichádzajúcich turistov smerujúcich na vrch Kriváň. Tá bola odfotená v obedňajších hodinách o 11:27 hod. a stojí pri nej: "Aktuálne pod Kriváňom...".

FOTOGRAFIU, KTORÁ SA OBJAVILA NA SOC. SIETI, SI POZRITE VO FOTOGALÉRII:

Na margo toho viacerí radia, že je lepšie radšej si privstať a ísť na turistiku v skorých ranných hodinách. "Ráno si privstať a nie sú tam davy. Pred týždňom som tam cestou stretol iba pár ľudí a je to super. Človek si ten výstup užije viac...," napísal Tomáš.

"Je to nádherná túra, ale verím, že by si ju každý vychutnal osamote, alebo so svojimi kamošmi. Človek sa musí aj zastaviť a poobzerať sa okolo seba a nie, aby vás stále niekto obchádzal, alebo aby ste niekomu zavádzali vo výstupe," pridala sa Ľudmila.

