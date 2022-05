Rokovanie mestského zastupiteľstva má mať nejakú vážnosť, ale to, čo sa deje v Novákoch, nemá konkurenciu. Na sociálnej sieti sa objavil zostrih rokovania poslancov a primátora mesta Nováky Dušana Šimku, z ktorého si robí srandu celé mesto.

„Myslím si, že toto obletí celú Slovenskú republiku,“ povedal v úvode videa primátor Dušan Šimka a veru sa nemýlil. Napokon, pozrite si videá sami. To, čo sa tam dialo, prekonáva aj slávne neslávne rokovanie zastupiteľstva vo Fekišovciach.

„Pán Hajnovič, zase ste v krčme, prosím vás? Žiadam Vás, aby ste nerušili! Ja odpovedám na to, čo hlavný kontrolór urobil, dávam fakty, dôkazy, tak nehovor teraz...,“ začala prudká výmena názorov, v ktorej primátor obviní poslancov, že sa mu snažia prekaziť to, aby ukázal nejaké dôkazy týkajúce sa práce hlavného kontrolóra.

Potom ich vyzve k hlasovaniu a, podržte sa, spočíta zdvihnuté ruky. „Držte ruky, držte ruky... čiže: jeden, dva... Vynikajúco, toto je názorná ukážka, že táto organizovaná skupina ma chce umlčať, aby som nemohol predkladať ďalšie veci ku klamstvám hlavného kontrolóra.“

Na to reaguje poslanec zastupiteľstva, ktorý primátora vyzýva, aby už konečne rokovali. „Toto všetko rozpráva primátor tri roky, my nie sme debilní, aby sme nerozumeli tomu, čo chce povedať. Máme prerokovať osemnásť bodov, je to druhé zastupiteľstvo a dostali sme sa k štvrtému bodu,“ povedal ďalší poslanec Marián Miština.

A potom nálada graduje: keď poslanec primátora vyzval, aby išli konečne rokovať, primátor sa osopí na ďalšieho z nich: „Pán Hajnovič, nebuďte chrapúň, nesprávajte sa drzo, nebuďte chrapúň! To všetci vidia, vaše chrapúnske správanie.“ Poslanec si takéto osočovanie vyprosuje, no primátor tvrdí, že slovo chrapúň nepovedal.

„Toto, čo je na zostrihu, nie je u nás bežné, začalo sa to asi pred rokom, zrejme už ide o predvolebnú kampaň,“ povedal nám o zostrihu jeden z poslancov Anton Hajnovič. „Každé zastupiteľstvo je natáčané. Pán primátor si ho potom sumarizuje, strihá videá, a ukazuje nám, vytrhnuté z kontextu, čo sme kedy povedali, ako sme hlasovali. Takto nám začne ukazovať aj dvadsať videí a zastupiteľstvo, ktoré má trvať tri - štyri hodiny, trvá nekonečne dlho, lebo len jeden bod trvá štyri hodiny. A ide nám to na nervy, lebo my chceme normálne rokovať."

