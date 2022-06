Toto je slovenská realita. Napriek ubezpečovaniu politikov, že nedostatok pohonných látok na Slovensku nehrozí, realita je celkom iná.

Na čerpacej stanici v Pukanci sa totiž objavil oznam, podľa ktorého sa už začínajú prejavovať dočasné výpadky v zásobovaní palivom! To, že sa na benzínke oznam skutočne objavil, nám potvrdil aj starosta obce Pukanec Ján Rievaj.

Ako sa na ozname uvádza, "momentálna situácia na trhu s pohonnými látkami nám, žiaľ, neumožňuje plnohodnotne zásobovať naše čerpacie stanice," informovali. "Ani dominantní partneri Slovnaft, Unipetrol a OMV nám momentálne nevedia dodať pohonné hmoty na tuzemský trh. Ospravedlňujeme sa vám za dočasné výpadky v zásobovaní palivom. Na vyriešení problému intenzívne pracujeme."

O reakciu sme požiadali aj Ministerstvo hospodárstva SR. Tí uviedli, že žiadne informácie o nedostatku pohonných hmôt nemajú. "Ani nie je žiaden dôvod, aby to tak bolo. Naopak rezort hospodárstva, dlhodobo robí kroky, aby bol na Slovensku ich dostatok," odpísali nám z tlačového oddelenia.

Pre Slovensko sa podľa ich slov v rámci šiesteho balíka sankcií podarilo získať trvalú výnimku na dovoz ruskej ropy potrubím. Až po prechodnom osemmesačnom období začnú platiť sankcie na vývoz nafty, benzínu a oleja.

"Slovenský trh predstavuje 70% kapacity Slovnaftu, technické minimum pre prevádzku rafinérie je 60%. Po intenzívnych rokovaniach so Slovnaftom generálny riaditeľ Slovnaftu potvrdil, že rafinéria Slovnaft nebude odstavená. Zároveň Slovensko má zásobníky ropy a ropných produktov naplnené na technické maximum, to je 97% kapacít, zvyšné tri percentá kapacity musia ostať prázdne pre prípad havárie, aby bolo kam prečerpať vytekajúcu ropu. Strategické zásoby štátu plus pohotovostné zásoby Transpetrolu a Slovnaftu dnes dosahujú 126 dní," ozrejmili.

