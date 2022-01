Prichádzajú sem návštevníci nielen z celého Slovenska, ale i z rôznych kútov sveta. Myšlienku prinavrátiť výrobu tradičnej kremnickej pochúťky, si nevedia vynachváliť. Je to tu ako v inom svete. Okrem toho, že si v tejto cukrárskej dielni pochutnáte, pohltí vás aj nezameniteľný genius loci.

Už pri vstupe do Kremnice nás pri hlavnej ceste víta veľký billboard, na ktorom je zobrazený cukrár Alojz Atkáry a pri jeho podobizni stojí nápis Atkáryho kremnické krumple. Smerujeme ďalej, odbáčame do centra mesta a čoskoro sme na mieste. Tradičná cukrárska výrobňa Atkáryho kremnických krumplov sa nachádza na poschodí nad Informačným centrom medzi vstupnými bránami do historického centra.

Vstupujeme do priestorov výrobne, ktorá doslova dýcha históriou. Môžeme tu vidieť dobový nábytok a na stenách mnoho fotografií známej rodiny cukrárov Atkáryovcov, najmä Alojza Atkáryho, ktorý prišiel zo srbského Vršacu do Kremnice 1. mája 1900. Majitelia Martin Varhaňovský a Zuzana Tileschová si svoju dielňu zariadili presne podľa toho, ako v minulosti vyzerala aj tá pôvodná.

“Vitajte u nás, prichádzate práve včas,” víta nás so širokým úsmevom na tvári majiteľ Martin Varhaňovský v dobovom oblečení a nemôžeme si nevšimnúť jeho fúzy. Vlastne, vyzerá ako kópia Alojza Atkáryho. Ochotne nám ukazuje priestory a samotnú výrobu. V pozadí pilne pracujú dve dámy - jeho manželka Zuzana a dcéra Diana, ktoré majú celý proces výroby kremnických krumplov doslova v malíčku a nezaváhajú ani nachvíľu. Sympatický majiteľ približuje, že túto cukrársku dielňu založili v októbri 2019.

Otvoreniu predchádzala rekonštrukcia priestorov, skúšanie rôznych receptúr a hľadanie informácií v archívoch o rodine Atkáryovcov. “Bola to zabudnutá rodina v Kremnici, takže celý rok sa niesol v duchu bádania. S myšlienkou obnoviť výrobu kremnických krumplov som sa pohrával roky, pretože som ich z detstva poznal, rovnako ako mnoho domácich a bola to jedna z najlepších cukroviniek. Nesmela chýbať na vianočnom stole, ani na svadbách,” hovorí Martin s tým, že po rokoch sa však s nimi už nestretol a preto sa ju rozhodli opäť prinavrátiť ľuďom.

