Ženy muzikanta Ladislava Štailda jakživ obletovali. Pohybovali sa okolo neho mnohé, no oženil sa iba s jednou. Zosobášil sa s právničkou Annou Pleskotovou, ktorú všetci jej známi volali Aňa. Narodili sa im postupne tri deti - synovia Jiří a Jan a dcéra Karolína.

Lenže Láďa bol poriadny záletník a neprestal s tým ani po svadbe. Vystriedal niekoľko mileniek z umeleckej brandže. Ako správny frajerkár sa nimi pochválil vo svojej knihe Víno z hroznů. Jeho Aňa pre jeho plejbojstvo poriadne trpela a verejnú potupu a žiaľ utápala v alkohole. Napokon jej praskli nervy a požiadala o rozvod.

Sukničkárovi Štiadlovi sa však roky darilo udržať tajomstvo o jednej svojej milenke! No ako všetko, po čase prasklo aj táto dôvernosť. Nedávno totiž, pri odvysielaní dokumentu Karel, sa v jednom zo záberov objavila fotografia, na ktorej je Láďa so svojim kamarátom Karlom Gottom počas ich účinkovania v Las Vegas. A Štaidl na nej drží okolo ramena nádhernú mladú tmavovlásku.

No a Štaidlova exmanželka Aňa pre portál ahaonline.cz, po odvysielaní filmu prezradila, že jej volali kamaráti, či pri jej exmanželovi stojí niekdajšia slávna modleka Twiggy. Pani Štaidlová záber okomentovala vtipne: „Môj budúci so svojou vtedajšou.“ Twiggy to však nebola, ale identitu bývalej milenky Aňa odhalila.

Na zábere so Štaidlom bola tanečnica Lisa Medfordová, ktorá vtedy s českými umelcami v americkom Las Vegas vystupovala. Údajne to medzi zaľúbenou dvojicou poriadne iskrilo a Ladislav Štaidl bol do svojej milenky poriadne zbláznený. Až tak, že svojej mame poslal do Prahy jej fotku s tým, že sa s Lisou chce oženiť. Dokonca v tom čase zadaná Lisa sa kvôli slávnemu Čechovi rozviedla. No zo sobáša nebolo nič a veľkej láske odzvonilo. Láďa Štaidl sa totiž vrátil domov do Českoslovrenska a oženil sa s právničkou Annou.