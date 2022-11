Smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského zasiahla Slovensko koncom roka 2020.

Vo väzenskej cele sa podľa oficiálnych informácií pokúsil o samovraždu obesením 29. decembra. V kritickom stave ho záchranka previezla do prešovskej nemocnice. Tam, bohužiaľ, na druhý deň skonal.

Pri jeho hrobe sme včera stretli aj jedného z jeho synov, Adama (28). „Chodievame na cintorín vždy, keď sa dá. Je to pre mňa stále veľmi ťažká téma, najmä keď som s nejakými známymi, ktorí naňho stále v dobrom spomínajú,” priznal mladík, ktorý sa so smrťou otca stále nevzdal a snaží sa o to, aby sa poriadne vyšetrila.

