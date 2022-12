Mladý športovec, ktorý trénuje v Trnave po boku známej Zuzany Rehák - Štefečekovej, pochádza z malej obce Rumanová pri Nitre. Tam si užíva s rodičmi aj tieto sviatky a teší sa z úspechov, ktoré koncom roka v športovej streľbe dosiahol. "Streľbe sa venujem od malička, priviedol ma k nej otec František, ktorý je poľovníkom," prezradil nám Filip Marinov, ktorého nezvyčajné priezvisko pochádza od bulharských predkov. "Medzi zbraňami som vyrastal odmalička, obaja dedovia aj otec strieľali a chodili aj po rôznych súťažiach. Veľmi ma to bavilo, otec bol môj prvý sponzor, až si ma všimol Mário Filipovič, slovenský reprezentant v streľbe, ktorý trénuje mládež. Pozval ma na tréningy do Trnavy a už som tam zostal."

Filip je už profesionálnym športovcom, zazmluvnený je pod Športovým centrom polície, súťaží za ŠKP Banská Bystrica. "Inak by sa to ani nedalo," dozvedáme sa od Filipa. "Pracujem teda ako športový inštruktor vrcholový športovec. Dostať sa medzi profesionálov bol určite náročné, človek musí mať aj talent, aj nejaké mentálne vybavenie. Viete, ako sa hovorí, strieľať sa naučí aj opica, ale vyhrávať sa naučí len človek, ktorý tomu niečo dá a obetuje. Streľbe sa venuje už 18 rokov. Prešiel som aj obdobím, keď som chcel skončiť, ale vždy, keď prišiel úspech, ma to motivovalo ísť ďalej," priznáva Filip Marinov.

Je športová streľba náročný šport? "Určite áno, mentálna výbava nestačí. Dôležitá je aj fyzická príprava, pretože zbraň, brokovnica, váži približne 5,5 kila, čiže strelec ňou musí ľahko manipulovať, otáčať sa za terčmi. Zrak je dôležitý tiež, hoci mnohí používajú strelecké okuliare s dioptriami, alebo šošovky," pokračuje Filip. "No a zvyšok je určité technické zabezpečenie, zbraň musí byť prispôsobená na mieru. Pozrite, aj táto pažba je robená na mieru. Robí sa to priamo vo fabrike, kde sa to všetko odmeria podľa štýlu streľby, a tam to všetko prispôsobia. Aj vtedy, ak náhodou priberiem nejaké to kilo navyše," prekvapí nás mladý športovec.

Filip Marinov roky strieľal medzi zdravými športovcami, no pred dvoma rokmi sa nechal presvedčiť, aby to skúsil aj medzi hendikepovanými strelcami, v tzv. paratrape. "Mám od narodenia skrátenú achilovku, nohu mám trocha kratšiu, no nikdy som si nepriznával, že by to mohol byť nejaký hendikep. Nahovoril ma na to až tréner Fedor Dunajčík, s ktorým sme dokonca navštívili Taliansko, kde má paratrap silné zázemie a históriu. U nás paratrap nerobil nikto, iba Vlado Kopáčik, ktorý si kedysi nešťastne postrelil ruku. Takže som to nakoniec vyskúšal a hneď v prvej súťaži som vyhral," hovorí Filip.



Medailí a ocenení má doma Filip plný sekretár, jeho mamina Žaneta pri našej návšteve podotkla, že mu budú musieť vyrobiť špeciálnu nástenku a miesto, kde si svoje vzácne trofeje vystaví. Medzi tie najvzácnejšie patria práve posledné, teda strieborná medaila v paratrape na majstrovstvách sveta v športovej parastreľbe v Al Aine v Spojených arabských emirátoch, kde vo finále Filip trafil 41 terčov. Mimochodom, práve tu vytvoril aj nový svetový rekord, keď zostrelil 119 z 125 terčov. Napriek tomu má Filip ešte nesplnený sen. "Je to olympiáda, žiaľ, tento šport medzi disciplínami na paralympiáde zaradený ešte nie je. V januári by mal však o tom rozhodovať medzinárodný paralympijský výbor a ak sa to podarí, určite sa budem snažiť sa tam dostať," dodal náš reprezentant.



Víťazné medaily Filipa Marinova a jeho brokovnicu, s ktorou si ich vystrieľal, nájdete v galérii

