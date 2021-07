Kúpele Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach patria k vychyteným a obľúbeným miestam relaxu. A traja naši čitatelia majú teraz možnosť užiť si ich služby, pohodlie a úžasnú atmosféru! Stačí málo: zapojiť sa do súťaže denníka Plus JEDEN DEŇ a webu pluska.sk!

Spa Aphrodite ponúka jedinečný vodný a saunový svet, liečebné procedúry, blahodarné účinky termálnej liečivej vody, ozdravné pitné kúry, beauty pre nežné pohlavie a skvelú gastronómiu. A tento rok prišli s novinkami, ktoré privíta každý návštevník.

Tohtoročnou novinkou je najmä Spa Rehab Clinic. „Lekárske a rehabilitačné oddelenie tu existovalo aj pred tým, avšak nová klinika prinesie klientom ešte viac benefitov,“ prezradil primár kliniky Al Kahim Abdulla. Už predtým ponúkali viac ako sto procedúr, no teraz sa ich počet ešte zvýši. „Pribudol nám prístroj na analýzu každého segmentu tela, ktorým sa napríklad dá zistiť metabolický vek. Budeme ponúkať aj procedúry ako sú vodné trakcie, magnetoterapie, fyzioterapie prístrojmi Imoove či Redcord,“ priblížil Abdulla.

Aj tento rok Spa Aphrodite ponúka novinky. Zdroj: archív

Kúpele sa prispôsobili aj ťažkej pandemickej dobe. Takže sem môžete prísť aj na postcovidový liečebný pobyt. Vyhľadávané sú aj liečebný redukčný pobyt a preventívny skrínningový program.

Prominentní hostia

Do Rajeckých Teplíc chodia radi a často aj celebrity. Zdroj: archív

Nie div, že v Rajeckých Tepliciach môžete stretnúť mnohé celebrity. Jednou z najčastejších návštevníčok je česká modelka Simona Krainová. Do kúpeľov chodíaj s manželom a deťmi alebo so sestrou. Vždy si pobyt chváli. „Už sedem rokov navštevujeme toto krásne miesto. Prirástlo nám k srdcu. Nie je to len o nádhernej prírode v okolí, ale aj o službách, ľuďoch a jedle,“ priznala.

Zaujímavým hosťom bola i česká operná speváčka Zdenka Lobkowicz, ktorá sobášom získala titul princezná a žije na zámku v Mělníku. V Spa Aphrodite Rajecké Teplice relaxovala s celou rodinou. Uchvátila ju najmä jedna z procedúr – zlatá maska.

Ako pomáha tunajšia voda

Spa Aphrodite vsadilo na liečivú termálnu vodu. Zdroj: archív

Termálnu liečivú vodu v kúpeľoch využívajú na vodoliečby, balneoterapie, hydromasážne, perličkové a uhličité vaňové kúpele. Ich účinok spočíva v zmiernení bolestí pohybového systému, relaxácii svalstva, zlepšení prekrvenia a metabolizmu svalov, šliach a kĺbov, v drenáži lymfatického systému, ale aj v detoxikácii a aktivácii imunity. Tunajšia termálna voda lieči choroby pohybového ústrojenstva, zápalové ochorenia centrálneho nervového systému, nervovo-svalové degeneratívne choroby a choroby z povolania.

