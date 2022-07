SUPER OUTFITY priamo Z ULICE: Baby, ste vynikajúce! TOTO sa len tak nevidí! ×

Odvážili by ste si vyjsť na ulicu v originálnom outfite, aký sa len tak nevidí? Že by ste nemali odvahu? No vidíte, a niektoré dievčatá a mladé ženy si na to trúfli. A čo na ich outfiry hovorí stylistka Andrea Ziegler?