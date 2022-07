Leto bez plaviek? Neexistuje! Lenže si treba vybrať správny strih, aby ste v nich vyzerali naozaj dobre. Potom skryjú aj väčší zadok a aj z malých pŕs vyčaria sexi nadupaný dekolt. Ako na to radí módna stylistka Andrea Ziegler.

Každá máme inú postavu, našťastie na výber je množstvo strihov, farieb, vzorov aj materiálov, aby si každá vybrala to pravé. Nech je čokoľvek trendy, treba si určite obliecť to, čo nám pristane a v čom sa cítime dobre. Platí to pri výbere oblečenia, aj pri výbere plaviek. Pretože žiadny strih nie je univerzálny a nesvedčí každej rovnako. Lenže aj keď sú plavky úsporným a skromným kúskom oblečenia, ktoré viac odhaľuje ako zahaľuje, je až neuveriteľné, aké nedostatky postavy dokáže kamuflovať.

Vždy však treba dbať na proporčnosť postavy. To je dôležitejšie ako riešiť váhu či konfekčnú veľkosť. Ideálne je vyberať si plavky podľa typu postavy.

Módna stylistka Andrea Ziegler radí, aké plavky si vybrať. Zdroj: archív A.Z.

Klasické bikiny

Kubah bikiny sú osvedčenou klasikou. Zdroj: archív

Trojuholníková bikinová podprsenka KUBAH je jemne vystužená a ako klasika stále obľúbená. Má svoje výhody. Pri opaľovaní ju môžete kompletne rozviazať, aj na krku aj na chrbte. Ak potrebujete väčšiu oporu pre prsia alebo ich chcete jemne zväčšiť, druhý typ trojuholníkovej podprsenky KUBAH môže byť ideálnejšia voľba. Má kostice, jemné vypchávky, ktoré vedia prsia zdvihnúť, pevnejšie uväzovanie okolo krku a pevné zapínanie na chrbte.

Klasické bikiny majú tenké šnúrky, ktoré môžete rozviazať a opálite sa rovnomerne. Zdroj: archív

Tankini

Tankini Kubah zakryjú aj niektoré nedostatky. Zdroj: archív

Tankiny KUBAH môže byť dobrá voľba pre tehotné, ale i pre dámy, ktoré chcú decentne schovať bruško. Je to taký plavkový top, ktorý sa dá pri opaľovaní podľa potreby vyhrnúť. Stačí si k nemu obliecť kraťasy.

Ak máte širšie boky, plavkové nohavičky KUBAH Hipster by mohli byť dobrou voľbou. Prekryjú boky a zbytočne im nepridávajú nežiadúci objem. Ak si nechcete skracovať nohy, stačí ak spodný diel na boku stiahnete šnúrkou a tým ich viac vykrojíte.

Sorrento hipster spájajú jednofarebnú časť so vzorom. Zdroj: archív

Ešte jeden tip ako opticky zjemniť spodnú časť postavy. Umožnia to napríklad plavkové nohavičky SORRENTO hipster, ktoré kombinujú vzor s jednofarebnou zadnou časťou. Po bokoch sa tak vytvorí tmavší pásik, ktorý postavu opticky zoštíhli. Vzory pomôžu zakryť prípadné nedostatky.

Pre väčšie prsia

Sorento hipster sú vhodné pre plnšie prsia. Zdroj: archív

Vrchný diel SORRENTO má klasické podprsenkové zapínanie, dĺžka ramienok sa dá nadstavovať podľa potreby. Podprsenka je spevnená, pekne zdobená. Je ideálna pre väčšie prsia, ktoré potrebujú oporu a tvar.

Ženy často riešia najmä spodné brucho. Dobrou voľbou môžu byť plavky KORO ISLAND Hipster, teda ich spodný diel. Riasená látka pomôže bruško rafinovane zakryť. Plavkový vrchný diel KORO ISLAND je dobrý pre dámy, ktorým nevyhovujú kostice. Pás pod prsiami poprsie podrží, tenká výstuž vytvaruje.

Ako predĺžiť nohy

Plavky Tessa Floral predĺžia nohy. Zdroj: archív

A ešte inšpirácia ako si môžete predĺžiť nohy. Je to jednoduché: stačí ak si spodný diel plaviek TESSA FLORAL vytiahnete vyššie. Viac sa vykrojí priestor v oblasti bokov. Navyše majú perfektne strihnutý zadný diel, ktorý vytvára akýsi push - up efekt na zadočku.

Push-up efekt

Daria Floral s originálnym prekrížením ramienok. Zdroj: archív

Podprsenka s push – up štýlom DARIA FLORAL prsia nadvihne a vyplní. Netradičné zapínanie do kríža urobí pekný chrbát.

Malé prsia, väčšie boky

Celé plavky - ako Sorrento - sú stále obľúbenejšie. Zdroj: archív

Celé plavky SORRENTO sú ideálne pre postavu, ktorá potrebuje zoštíhliť v spodnej časti a naopak pridať objem vo vrchnej časti. Je teda vhodná pre dámy s menším hrudníkom, pretože väčší vzor a riasenie pridáva objem.

Navyše tento typ plaviek môže predĺžiť nohy. Tým, že vzniká farebný blok v horizontálnej línii, pás sa začína akoby pod prsiami, tmavomodrá plocha je väčšia a dlhšia, trup sa tak skracuje a spodná časť postavy predlžuje. A tiež všeobecne platí, že tmavé farby opticky zužujú.

