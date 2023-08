Tibor, ktorý má byť sám v podmienke, marí súdne pojednávania už odkedy proces začal. Napriek tomu, že je na súd pravidelne predvolávaný, ešte ani raz sa naň nedostavil. Inak tomu nebolo ani tentoraz. Obe procesné strany však trvajú na jeho vypočutí. Práve Tibor videl celý incident na vlastné oči, pretože bol v čase vraždy s manželmi v ich byte. Okrem Tibora súd predvolal na vypočutie ešte 6 ďalších svedkov.

Obžalovaná Lucia je stíhaná na slobode, ale na pojednávania chodí poctivo. Aj tentoraz prišla v sprievode svojej rodiny a v dobrej nálade. Pri príchode na súd aj pred pojednávaním sa neustále hrala s mobilom.

Podľa právneho zástupcu Lucie Jozefa Podobu život jeho klientky s manželom nebol ideálny. "Sú tam náznaky, že to bolo dlhodobé týranie zo strany manžela," povedal J. Podoba. Podľa obžaloby v osudný deň Tomáš zhodil Luciu z barovej stoličky a začal ju otvorenými dlaňami udierať do hlavy. Následne napadol aj ich kamaráta Tibora, ktorý sa v tom čase nachádzal s nimi v byte.

Lucia vzala z kuchyne nôž a pristúpila k manželovi, ktorý jej bol v tom čase otočený chrbtom a bil Tibora. Potom, ako sa k manželke otočil, bodla ho jediný raz do ľavej strany hrude a to tak nešťastne, že mu prepichla srdce.

Po čine to bola práve Lucia, ktorá sa snažila manželovi pomôcť, zavolala záchranku. "Snažila som sa mu dávať umelé dýchanie, masáž srdca. Ja som stále verila, že žije, aj keď prišla záchranka. Keď mi doktorka povedala - úprimnú sústrasť... Doteraz tomu neverím," povedala Lucia.

Tá pred súdom v slzách vyrozprávala svoj príbeh života s manželom. Vravela, že ju často bíjaval, ale ona verila, že sa to zlepší. "Stále mi hovoril, že to ja za to môžem. Preto som to ani neriešila, nejakú pomoc. Až keď toho bolo viac, sťažovala som sa jeho rodičom," povedala Lucia s tým, že už rok po svadbe ju zbil tak, že musela volať policajtov aj sanitku, pretože mala narazené rebrá.

V osudný deň bola podľa vlastných slov s rodičmi u babky, kde vypila dva poháre vína. Navečer zavolala manželovi, kde je a on jej povedal, že v práci niekoho napadol, lebo mu robil nervy a dostal 20-eurovú pokutu. Manžela prehovárala, aby nepil a keď sa nevrátil do polnoci, vybrala sa po neho do krčmy sama. "Videla som, že muž má na mňa nervy, tak som volala Tibora, aby išiel k nám, aby mi muž neublížil, aby ma zase nezbil," povedala pred súdom.

Doma Lucia naliala Tiborovi borovičku, sebe ešte jeden pohár vína a mužovi vyčítala, že je každý víkend opitý. Vtedy sa začala hádka, ktorá skončila vraždou. Luciu obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy za čo jej hrozil trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov.