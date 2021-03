Od čitateľa zo Stupavy sme dostali fotografie, ako skupina ľudí postupne vchádza bočným vchodom do zatvoreného kostola. Bolo ich minimálne osem. Zisťovali sme, ako je to možné v čase, keď sú podľa nariadenia hlavného hygienika, všetky kostoly na Slovensku zatvorené.

Zábery vnikli v pondelok podvečer pri stupavskom kostole sv. Štefana, kráľa na Námestí sv. Trojice. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu naďalej platí nariadenie o zákaze vykonávania bohoslužieb,“ uviedla k tomu hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Katarína Rajčanová. To sa týka celého Slovenska.

Podľa nášho čitateľa to bolo zvláštne ako ľudia postupne vchádzajú. „Vo všetkých týchto prípadoch šlo iba o podanie sv. prijímania, v žiadnom prípade a nešlo o účasť na bohoslužbe,“ povedal nám farár Milan Sova, keď sme sa ho pýtali, čo sa v kostole dialo. Podľa neho je takto možné požiadať aj o spoveď.

„Na prvej fotografii je pravdepodobne zachytený moment, ako vychádzajú z kostola rodičia s deťmi a ďalšia osoba evidentne čaká, kedy bude môcť do kostola vstúpiť. Na ďalších fotografiách je zachytená iná rodina. Vo všetkých týchto prípadoch šlo iba o podanie sv. prijímania, nie o účasť na bohoslužbe,“ vysvetlil farár Sova s tým, že hlavný vchod neotvárajú, aby do kostola neprišlo viac veriacich, preto títo ľudia, ktorí žiadali sväté prijímanie, prišli bočným vchodom.

Kostol v Stupave v pondelok 8.- marca. Zdroj: čitateľ

„To sme nemali zakázané. Je to individuálna pastorácia,“ dodal. Pripustil tiež, že to mohlo byť aj osem ľudí, lebo občas chodia aj väčšie rodiny a mohlo sa vraj stať aj to, že niekto vošiel, keď ešte nebolo skončené sväté prijímanie pre predchádzajúcu rodinu.

„Fungujeme takým spôsobom, že sme k dispozícii, keď nás niekto požiada a vzhľadom na veľkú rozlohu kostola vieme ustrážiť, aby tí, čo vošli neboli blízko pri sebe. Takže sväté prijímanie dávame, ale omše neslúžime vôbec,“ doplnil.

Či je takéto počínanie v súlade s protipandemickými opatreniami sme sa od regionálnych hygienikov nedozvedeli. Podľa farára sväté prijímanie pre jednu rodinu a spoveď hygienikmi zakázané nie sú.

Vzťahuje sa na to Vestník vlády číslo 98/2021 platný od 8. 3. 2021, predtým platila vyhláška 45/2021 v znení 49/2021, ktorý uvádza: Hromadné podujatia sú zakázané, s výnimkou obradov krstu, svadby a pohrebu vrátane ich civilných verzií do 6 osôb.

Z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí Zdroj: red

„Podľa informácií, ktoré mám od miestneho pána farára, nešlo v tomto prípade o účasť na nijakej verejnej bohoslužbe, ale o individuálne podanie svätého prijímania,“ povedal k udalosti hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.

„Samospráva nie je príslušná posudzovať vykonávanie náboženských úkonov, medzi ktoré patrí aj podávanie svätého prijímania mimo bohoslužby. Mestská polícia kontroluje nosenie ochrany horných dýchacích ciest, má aj iné oprávnenia, ale či takýto druh aktivity spadá pod obmedzenia, ktoré môže kontrolovať, vám neviem povedať. Okrem toho žiadna fyzická osoba ani právnická osoba nie je povinná nahlasovať takéto typy podujatí samospráve, pokiaľ to nevyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu. Takže pán farár nie je povinný nahlasovať nám podávanie svätého prijímania, aby sme o tom vedeli,“ vysvetlil nám Pavol Baxa z Mestského úradu v Stupave.

„Navyše, ak by sme to chceli posudzovať podľa platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, muselo by sa najprv preukázať, že podávanie svätého prijímania je hromadné podujatie, aby sa naňho vyhláška vôbec vzťahovala, a to je naozaj komplikované,“ dodal Baxa s tým, že pokiaľ ide o spoveď, tam je to jednoznačne individuálne podujatie, ale len v prípade, že sa v kostole či pred ním nevytvorí dlhý rad čakajúcich, ako napríklad na testovaní.

