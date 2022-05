"Medveď sa zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť, niekedy si nás však všimnúť nemusí. Stretnúť sa s medveďom nemusí znamenať, že zaútočí. Naše správanie sa má výrazný vplyv na to, ako bude medveď reagovať," poznamenali ochranári.

Medveď sa niekedy vztýči na zadné nohy, snaží sa tak podľa ŠOP získať lepší prehľad. "Nie je to agresívna pozícia," prízvukujú s tým, že medveď urobí niekedy v sebaobrane výpad, akési varovanie, aby sa človek vzdialil.

Pri stretnutí s medveďom na menej ako 100 metrov radí zásahový tím odísť. Ľudia by však nemali utekať, pretože ho tým môžu vyprovokovať. "K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to aj v prípade, že sa zdá byť pokojný. Vyhnime sa pohľadu priamo do očí, pre zviera je to znak agresie," podotkli ochranári.

V prípade, že by medveď zaútočil, odporúčajú odborníci ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami chrániť hlavu a krk. Na zemi by mal človek ostať bez pohybu, až pokiaľ zviera neodíde. "Ak vás medveď prevráti, znova sa dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste mali brucho a ostatné životné orgány chránené pri zemi. Brániaci sa medveď väčšinou prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste hrozbou," uviedol zásahový tím. Dodal, že aktívna obrana môže útok predĺžiť a zvýšiť pravdepodobnosť zranenia.

Zásahový tím radí, ako predísť stretnutiu z medveďom pri STANOVANÍ

Viac sa dočítate na ďalšej strane.