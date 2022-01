Tento prípad pobúril celé Slovensko! Reportérom Plus JEDEN DEŇ sa podarilo spojiť s mamou obete útoku v obci Miloslavov. Vybrali sme sa preto do malej dediny, neďaleko Dunajskej Stredy.

Privítala nás usmievavá mamina Katka a rodinný neobsedný pes Mia. V obývačke na nás už čakala Andrejka (11). Tá hneď začala rozprávať, ako to v osudný deň vlastne bolo. "Išli sme s kamarátkou Natáliou (10) do Miloslavova a s ostatnými sme sa stretli na ihrisku. Odtiaľ sme šli rovno na družstvo a tam sa to všetko stalo," povedalo dievča, ktoré je v skutočnosti omnoho drobnejšie, než sme očakávali.

Skupina 10-16 ročných tínedžerov sa najskôr dobre zabávala. Rozprávali sa, popíjali alkohol a všetko sa zdalo byť v poriadku. "Zakopla som o Kofolu, na čo ma Ela (16) chytila a začala mi do krku liať vodku," opísala si posledné momenty, ktoré si pamätá. Alkohol im mala kúpiť sestra jedného člena partie, ktorá si sama hovorí "Ghetto z Miloslavova". Pre Andrejku to bolo jej prvé "stretnutie" s alkoholom, predtým ešte nikdy nepila.

Násilím Andrejku opiť však tínedžerom nestačilo. Uštedrili jej niekoľko úderov, vyzliekli ju a celé svoje zvrátené besnenie si nakrúcali na telefón! Nakoniec jej museli privolať záchranku. "Predtým sa ešte dohodli, čo povedia. Plánovali sa tváriť, že ju tam v zúboženom stave už našli," povedala mamina. Celý prípad vzbudil obrovský záujem verejnosti a taktiež mimoriadny rozruch u viacerých osobností. Vyjadrili sa dokonca už viacerí politici.

Šokujúce je, že gang nevidela po prvýkrát. Boli to jej kamaráti a to najmä údajná hlavná aktérka celého incidentu, Ela M. (16). "Na ňu sa dokonca Andrejka tešila najviac, pretože si myslela, že sú blízke kamarátky!" Skupina tínedžerov, ktorí sa v osudný deň 2.2.2022 stretli a vybrali sa do areálu opusteného družstva v Miloslavove pochádza zo širokého okolia. Niektorí sú zo Šamorína, iní zo susedného Hviezdoslavova či Hubíc.

Andrejka sa do Miloslavova vybrala po prvýkrát. Do družstva ju nalákali tam po tom, ako jej ostatní rozprávali, že tam chodia alebo prespávajú. Mama Katka má na to jasný názor. "Ku nám sa dostali informácie, že tento útok bol plánovaný. V správach medzi tými deckami bolo, že "zoberte ju tam a tam"..."

Osudný deň prebiehal normálne. Doma sa najskôr dohodli, že pôjde vlakom. Avšak, keď ju v dohodnutý čas čakali na stanici, neprišla. "Nevedeli sme ju nájsť a potom nám volali policajti," povedala Katka. Keď za ňou išli do nemocnice Kramáre, najskôr si mysleli, že sa opila s kamarátmi a podľa toho sa ku dcére aj správali. Onedlho sa však ku Andrejkinmu bratrancovi dostali videá. Zábery zachytávali vyzlečenú, opitú a dobitú Andrejku.

