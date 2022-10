Správca pripravuje strediská na prevádzku s komplexnou ponukou služieb.

Nuda nehrozí

„Urobili sme všetko pre to, aby každý klient, ktorý si príde zalyžovať alebo oddýchnuť do našich stredísk, našiel ešte viac a atraktívnejších služieb ako po minulé roky. Nová lanovka v Jasnej, vynovená appka Gopass, pobyty so skipasmi v cene. Sezónu chceme spolu s novou lanovkou otvoriť v Jasnej už 3. decembra a bude veselo, pretože nám s tým pomôže aj svetoznámy DJ ÖTZI,“ prezradil predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj.

Rýchlejšia preprava

Najdôležitejšou novinkou v Jasnej bude nová kabínková lanovka z Bielej púte na Priehybu. „Investícia vo výške 17 miliónov eur zásadným spôsobom zrýchli a zjednoduší prepravu na Chopok, sprístupní ho bezbariérovo zo severu a zároveň zabezpečí ekologické zásobovanie bez potreby vývozov ratrakmi,“ vysvetlil riaditeľ strediska Jiří Trumpeš.

Sami sa obslúžite

Hostia v Jasnej sa môžu tešiť aj na ďalšie novinky – posilnené zasnežovanie, zjazdovku Slalomák s novovybudovaným zasnežovaním, obnovenú prevádzku legendárneho vleku na Zadných Derešoch. Novinkou bude aj prestavba dvoch reštaurácií na samoobslužné.

Nočná lyžovačka

Vysoké Tatry ponúknu lyžiarom všetky známe zjazdovky, na ktorých si prídu na svoje nielen rodiny s deťmi, ale aj tí najskúsenejší lyžiari. Dennú aj nočnú sánkovačku ponúkne 2,5 km trať z Hrebienka do Starého Smokovca. „V strediskách Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso sa môžu hostia tešiť aj na všetky tradičné zimné eventy vrátane skvelých gastronomických zážitkov na podujatiach Tatranská večera zážitkov a Večera pod hviezdami. Pokračovať budú aj novinky poslednej zimnej sezóny – Comfort parking s možnosťou online rezervácie parkovacieho miesta v Tatranskej Lomnici a Fast Pass – služba umožňujúca klientom využiť v stredisku Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso prednostný nástup na lanovky,“ informoval riaditeľ strediska Dušan Slavkovský.

O ďalších novinkách a benefitoch čítajte ďalej ►►►