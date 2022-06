Prvou bolo vystúpenie Sisi na vernisáži obrazov v rámci sprievodnej akcie, ktorá sa konala ako súčasť slávnostného programu pri príležitosti otvorenia novej letnej sezóny. Autorkou obrazov je maliarka Noémi Kolčáková Szakállová. Ústredným motívom najnovšieho diela, je voda, tou je Liptov aj vďaka kúpeľom, ale aj množstvom rekreačných zariadení preslávený.

Sisa za hviezdu

Vernisáž uchvátila nielen milovníkov umenia. Do galérie vodného parku pribudol jedinečný obraz. Ten vypravili do života soľou: jeho autorka, výtvarníčka Noémi Kolčáková spolu so speváčkou Sisou Lelkes Sklovskou a výtvarníčkou Ľubicou Skusilovou Rattajovou. Operná a muzikálová diva svojim bravúrnym spevom, ale aj celkovou choreografiou vystúpenia vyvolala u prítomných zimomriavky na tele. Prítomné dámy zaujal i nádherný outfit speváčky. "Do tohto prostredia, kde sú návštevníci doslova obklopený vodou som si vybrala pieseň, ktorú spievam "svojim exotickým" jazykom. Vymýšľam si slová, ktoré podľa môjho pocitu tam patria. Videla som a počula niečo podobné v Amerike, kde moja priateľka cvičí jógu. Tak som sa inširovala," povedala Sisa, ktorej šaty na danú príležitosť ušil módny návrhár Boris Hanečka. "Okrem týchto na vernisáž mi vyhotovil ešte ďalšie, ktoré som predvádzala na módnej prehliadke," pochválila sa speváčka.

Prekvapenie i nutnosť

Ľubica, manželka finančníka Igora Rattaja prezradila, že budovaním galérie chceli vniesť do známeho vodného parku aj kultúrny prvok. "Niečo čo návštevníka prekvapí, keďže to na danom mieste nečakal, ale čo sa sem priam pýta. Ja som Noémi porozprávala mnoho zaujímavosti o našom regióne - nielen o súčasnosti, ale aj o histórii. Zvyšok bol už len na nej. Výsledkom je jedinečný obraz ženy, inšpirovaný regiónom Liptov," uviedla Skusilová Rattajová.

Plisovanie i pierka

Dodala, že umelkyňu zaujala modrotlač a ornamenty na živôtiku kroja príznačné pre obec Liptovská Lužná vytvorené touto technikou. "Obrazu dominuje modrá farba, ako symbol vody, ženstva a krásy. Každý kto pozná diela Noémi okamžite uvidí v obraze jej vycibrený rukopis, cit pre krásu a zachytenie podstaty," uzavrela Ľubica. Tá si zvolila na vernisáž jemne plisované šaty modrej farby a k tomu strieborné topánky v štýle gladiátor. Noémi Kolčáková bola v cobaltovo-indigových šatách, s čelenkou z pier vo vlasoch a netradičnými doplnkami neprehliadnuteľná.

Prehnane štíhly

Pozornosti návštevníkol neunikol ani Juraj Lelkes. Mnohí hostia netajili prekvapenie, ako bývalý generálny riaditeľ poisťovne vyzerá. Takmer ultra štíhly Juraj, s kratším zostrihom šedivých vlasov a bradou rovnakej farby zaznamenal poriadnu zmenu. Oblečený v tmavom saku a rifliach, v bielej košeli s tmavou kravatou so zlatými detailami a topánkami s prackami ostal verný svojmu štýle. Na otázku či cvičí alebo drží nejakú diétu Plus JEDEN DEŇ povedal: "Aj s pribúdajúcim vekom neprestávam dbáť o seba. A keďže mám viac voľného času, tak možno je to viditeľnejšie," tvrdil Lelkes, ktorý sprevádza Sisu všade, kam sa dá. Liptov nebol výnimkou.

