Smútok nad neočakávanou stratou manžela a otca svojich troch detí: Jakuba, Adama a Sašky pretavila vdova Martina Lučanská do vrúcneho odkazu. Ten začala tak všeobecne:

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

"Naša rodina si uctila pamiatku otca, manžela, syna... Chýbaš nám, odpočívaj v pokoji. Tvoji najbližší."

Veľavravné detaily

K tomu pridala zopár fotografií z dušičkovej atmosféry. Je na nich zachytený hrob Milana Lučanského na Národnom cintoríne v Martine. Na záberoch sú viditeľné zaujímavé detaily. Na jednom je veľké srdca vytvorené zo sviečok a kahancov. Na ďalšom zasa nežné drobnôstky, srdiečka a smútiaci anjelik, ktoré položilo na hrob milovaného tatinka najmladšie dieťa - Saška. Ďalšej fotografii dominujú drobné žlté chryzantémy v kameninovej váze, na ktorej je položené rozpoltené srdce vytvorené z drôtu s veľavravným textom: "Ďakujeme Milan. Odpočívaj v pokoji."

Výstižné slová

Súčasťou odkazu vdovy milovanému mužovi je aj text básne od obľúbenej slovenskej poetky.

Maša Haľamová: Pieseň Neplakali oči moje vo dne ani v noci, len zatvrdli a nespali mnoho čiernych nocí. Nespiali sa ruky moje, pomoc neprosili, len ovisli pozdĺž tela bez vlády a sily. Nezamrelo srdce moje v zurážanej hrudi, len sa vtiahlo do kútika, keď tušilo ľudí. Nekričali ústa moje o velikej trýzni, len sa ticho spytovali, kde tie city zmizli.

Každý, kto si spomenie na rozbor tvorby básnikov porozumie výberu Martiny.

Listy, ktoré nikdy neprečítal

Oslovili sme pani Lučanskú. Hoci jej nebolo príliš do reči, napokon predsa len niečo prezradila. "Chodím k hrobu manžela často, občas aj denne. Tieto dušičkové dni sú o to významnejším dôvodom, keďže sa tu zišla celá naša rodina," povedala Martina, ktorej výber básne nebol náhodný. "Keď bol manžel v Prešove, napísala som mu niekoľko listov...pridala som do nich aj verše našej zamilovanej autorky Maši Haľamovej (podľa slov svedkov i rodiny, tieto sa k Milanovi Lučanskému nikdy nedostali - poz.red.). Urobila som tak aj teraz..." nedokončila myšlienku.

Otázka, či text básne snáď vystihuje jej aktuálne rozpoloženie a pocity po náhlej smrti manžela, Martinu Lučanskú dojala. S poďakovaním a prianim pokojného večera, sme preto rozhovor ukončili...

