Dnes sa dozviete viac o železnici Červená Skala - Margecany, najmä o jej unikáte - Chmarošskom viadukte.

Telgártska slučka, súčasť železničnej trate Červená Skala - Margecany, pomohla prekonať pomerne vysoké prevýšenie na malom území. Hneď za dedinou Telgárt vchádza vlak do špirálového tunela. Sklon trate v tuneli je 12,5 ‰ a rieši nárast výšky o 31 metrov v stúpaní do sedla Besník.

V ďalšej časti pokračuje trať Telgártskym viaduktom (22 metrov vysoký a 86 metrov dlhý železobetónový most) so sklonom 17 ‰ a turistami obdivovaným Chmarošským viaduktom. Ďalej trať prechádza Hronským tunelom, ktorý má dĺžku 250 metrov, a končí 848 metrov dlhým Besnickým tunelom. Besnický tunel je zároveň najvyššie položený železničný tunel na Slovensku.

Chmarošský viadukt pri Telgárte. Zdroj: Archív

Železničnú trať Červená skala – Margecany stavali od roku 1931 až do roku 1936. Mala zabezpečiť ďalší rozvoj železnice v tejto oblasti a bola v tom období veľkým prínosom pre rozvoj dopravy na Slovensku. Snahou bolo i zlepšiť spojenie východného Slovenska a Moravy.

Výstavba Telgártskej slučky stála 23-miliónov vtedajších korún, samotný Chmarošský viadukt vyšiel takmer na 2-milióny. Žiaľ, pri stavbe prišlo o život šesť ľudí.

Čo má s Harrym Potterom

Chmarošský viadukt je známy aj ako kamenný most v Telgárte. Nachádza sa iba kúsok od prameňa rieky Hron, hneď za Telgártom.

Je to železničný most z tehál, ktorý postavili v roku 1933. Vedie ponad Gregorovu dolinu. Meno dostal podľa potoka Chmaroška, ktorý preteká popod mosta.

Mnohým pripomína škótsky Glenfinnansky viadukt, známy z filmov o Harrym Petterovi.

Chmarošský viadukt mnohým pripomína škótsky Glenfinnansky viadukt, známy z filmov o Harrym Petterovi. Zdroj: archív

Ak sa chcete previezť Chmarošským viaduktom, nasadnite na vlak v Telgárte a odvezte sa do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Trvá to 12 minút a vyjde vás to približne na euro. Alebo sa prejdite pešo popod viadukt - najlepšie vtedy, keď po ňom prechádza vlak. Priamo okolo neho vedie i turistický chodník, ktorý prechádza aj centrom Telgártu.

Výhľad pri kávičke

Chmarošský viadukt môžete obdivovať aj pri káve z unikátnej kaviarne, ktorá je hneď oproti. Depo Café umiestnili Andrej Šramko s manželkou do historického vagóna. Neponúkajú iba občerstvenie, ale snažia sa šíriť povedomie o miestnych raritách. „Chcem sem dostať ľudí nie iba na kávu, ale aby sa aj dozvedeli, čo tu máme a ako to tu kedysi vyzeralo,“hovorí majiteľ kaviarne.

Majitelia uniktánej kaviarne pod Chmarošským viaduktom. Zdroj: Ladislav Círia

Historický vagón, v ktorom je kaviareň, pochádza z čias Rakúsko-Uhorska. Andrejova manželka, ktorá je interiérová dizajnérka, vytvorila dizajn podniku v štýle 30. rokov, teda obdobia, keď sa staval viadukt. „Na stenách kaviarne máme historické fotografie z rokov 1930 - 1933. Zachytávajú výstavbu viaduktu, telgártskej slučky a celkovo trate Červená Skala - Margecany,“tvrdí Andrej Šramko. Po obvode celého kaviarenského vagóna jazdí malý vláčik.

„Treba si to pozrieť, veď je to najkrajšia železničná trať na Slovensku. Preto chceme pridať ešte jeden vagón, v ktorom by bolo múzeum,“ dodáva majiteľ kaviarne a milovník tunajšej histórie. „Chceme tam mať maketu telgártskej slučky, keďže tunajší najoriginálnejší tunel na Slovensku si ľudia nevedia predstaviť. Nechápu, ako môže vlak vystúpať až do takej výšky, na takej krátkej vzdialenosti. Tak im to ukážeme!“ sľubuje Andrej Šramko.

Viadukt v číslach 1933 je rok vzniku Chmarošského viaduktu 9 oblúkov má táto pozoruhodná stavba 113,5 metra je viadukt dlhý 18 metrov je výška tohto technického unikátu